NEIDENTIFIKOVALI JU A POCHOVALI: Neznámu ženu našli nahú a zastrelenú

Telo záhadnej ženy našiel miestny farmár 22. júna. Ani napriek 174 tipom zo strany širokej verejnosti, o koho by mohlo ísť, sa ju polícii po siedmich týždňoch pátrania nepodarilo identifikovať.

Brusel/Amsterdam 13. augusta (TASR) - Žena, ktorá bola koncom júna objavená nahá a zastrelená na poli v provincii Zeeland, bude v utorok pochovaná na cintoríne v lokalite Terneuzen bez toho, aby sa úradom podarilo nájsť odpoveď na otázku, kto je obeť vraždy. Uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Telo záhadnej ženy našiel miestny farmár 22. júna, k vražde došlo o niekoľko dní predtým. Ani napriek 174 tipom zo strany širokej verejnosti, o koho by mohlo ísť, sa ju polícii po siedmich týždňoch pátrania nepodarilo identifikovať.



Žena bola nahá, bez šperkov a bez tetovania alebo nejakého osobného majetku. Vyšetrovatelia jej vek odhadli na 50 až 65 rokov, bielej rasy s červenými vlasmi. Jej nechty a zuby boli starostlivo ošetrené a mala vyoperované slepé črevo. Polícia poskytla médiám aj fotografiu neznámej ženy. Na mieste nálezu jej tela sa našlo vrecko na odpad s vytlačeným textom vo francúzskom jazyku, ktoré súvisí s trestným činom.



Úrady v snahe vypátrať identitu neznámej ženy rozšírili pátranie aj do susedného Belgicka, Francúzska a Nemecka a vzorky jej DNA boli zaslané do databánk nezvestných osôb v celej Európe.



"Skontrolovali sme veľa záznamov o nezvestných osobách v Holandsku a Belgicku a plánujeme tak urobiť aj v iných krajinách," uviedla pre médiá vedúca vyšetrovacieho tímu Martine Jacobsová. Spresnila, že vzorky DNA ako aj odtlačky prstov a informácie o stave chrupu boli porovnávané s dátovými súbormi v mnohých európskych a aj neeurópskych krajinách.



"Naozaj potrebujeme pomoc verejnosti v Holandsku aj v zahraničí, aby sme ju mohli identifikovať. Toto je naše kľúčové poslanie. Až potom bude možné náležite vyšetriť, kto je za jej vraždu zodpovedný," upozornila Jacobsová.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)