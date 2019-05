MUŽ NAPADOL Schwarzeneggera počas súťaže Arnold Classic Africa

Schwarzenegger sa fotil s fanúšikmi a vykonával funkciu rozhodcu na súťaži v skákaní cez švihadlo, keď pribehol útočník a kopol ho.

Johannesburg 18. mája (TASR) - Neznámy muž v sobotu v juhoafrickom meste Johannesburg napadol amerického herca a politika Arnolda Schwarzeneggera počas návštevy súťaže Arnold Classic Africa. Informoval o tom denník The Independent.



Schwarzenegger sa fotil s fanúšikmi a vykonával funkciu rozhodcu na súťaži v skákaní cez švihadlo, keď pribehol útočník a kopol ho. Incident zachytáva videozáznam. Muža okamžite zadržali a Arnold podľa The Independent po chvíli z miesta odišiel.



Schwarzenegger neskôr na Twitteri svojich fanúšikov ubezpečil, že je v poriadku.



"Cením si váš záujem, ale nie je to nič, čo by si vyžadovalo obavy," uviedol. Podľa jeho slov si pôvodne myslel, že doňho vrazil dav, čo sa stáva často. Až po vzhliadnutí videozáznamu zistil, že ho útočník kopol.



Bývalý kulturista Schwarzenegger zastával v rokoch 2003-11 post guvernéra amerického štátu Kalifornia. Séria športových súťaží Arnold Classic, ktorej Schwarzenegger prepožičal svoje meno, bola založená v roku 1989.