Nézőpont: Fidesz by v Maďarsku vyhrala eurovoľby s veľkým náskokom

Budapešť 1. marca (TASR) - Maďarský vládny blok Fidesz-KDNP má šancu byť najúspešnejšou kresťansko-konzervatívnou stranou v rámci Európskej ľudovej strany (EĽS) v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z februárového reprezentatívneho prieskumu inštitútu Nézőpont, podľa ktorého by Fidesz-KDNP volilo 40 percent Maďarov.



Najsilnejšiu opozičnú stranu Jobbik preferovalo iba osem percent respondentov, o jedno percento menej než v januári.



Podľa prieskumu, ktorý si objednal provládny denník Magyar Nemzet, si ani jedna opozičná strana, ktorá disponuje frakciou v parlamente, nedokázala od vlaňajších aprílových parlamentných volieb posilniť svoje pozície, pritom však vládny blok Fidesz-KDNP zaznamenal sedempercentný rast preferencií.



Popularita väčších opozičných strán Jobbik, bloku MSZP-Dialóg (Párbeszéd) a ochranárskej LMP od vlaňajšieho apríla klesli, menšie strany Momentum, Strana dvojchvostého psa (MKKP), ale aj nová strana Hnutie naša domovina (Mi Hazánk Mozgalom) zaznamenali mierny rast.



MSZP-Dialóg (Párbeszéd) by vo februári volilo sedem percent, Demokratickú koalíciu (DK) štyri percentá, LMP tri percentá a po dve percentá získali Momentum, MKKP a Hnutie naša domovina.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach