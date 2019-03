Nézőpont: Postoj maďarskej vlády k migrácii zdieľa 3/4 strednej Európy

Nézőpont v Maďarsku, ČR, SR, Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku a Bulharsku zisťoval, ako sa občania stavajú k prisťahovalectvu v súvislosti so sporom o migrácii medzi Maďarskom a EK.

Budapešť 12. marca (TASR) - Z 83 miliónov voličov krajín strednej Európy zdieľa odmietavý postoj maďarskej vlády k migrácii 61 miliónov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Nézőpont, ktoré v utorok zverejnila agentúra MTI.



Nézőpont v Maďarsku, Česku, na Slovensku, v Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku a Bulharsku zisťoval, ako sa tamojší občania stavajú k prisťahovalectvu v súvislosti so sporom o migrácii medzi Maďarskom a Európskou komisiou.



S prisťahovalectvom súhlasilo iba 16 miliónov Stredoeurópanov. Príchod cudzincov odmietol najväčší podiel Čechov, Bulharov a Maďarov, pričom čo do počtu je najviac odporcov prisťahovalectva v Poľsku - 22 miliónov.



Prieskum, ktorý vykonali vo februári na vzorke 1000 ľudí v každej krajine, sa týkal aj posúdenia osoby amerického finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa. Vyše 30 miliónov Stredoeurópanov vníma Sorosa negatívne, zatiaľ čo 14 miliónov pozitívne. Nepozná ho, prípadne nedokázalo zaujať postoj k nemu 38 miliónov ľudí. Najmenej tohto finančníka poznajú v Česku a Slovinsku.



