Nezvestného politika ČSSD Petříka objavili v penzióne v Rakúsku

Olomouc/Praha 28. júna (TASR) - Česká polícia odvolala v stredu pátranie po olomouckom radnom, medzičasom bývalom riaditeľovi tamojších technických služieb a vplyvnom členovi olomouckej organizácie ČSSD Miroslavovi Petříkovi (48), ktorý záhadne zmizol na začiatku mája a bol odvtedy nezvestný.



Polícia sa obmedzila na konštatovanie, že hľadaný je v poriadku, nestal sa obeťou trestného činu a o jeho náleze budú informovaní najbližší.



Ako vyplýva zo štvrtkových informácií denníka MF Dnes a internetového servera iDNES.cz, komunálneho politika našli v rakúskom penzióne v oblasti, ktorú podľa jedného z jeho priateľov Petřík dobre pozná, pretože tam v minulosti trávil istý čas.



"Mal Rakúsko hrozne rád, často sme tam jazdili. Má vzťah k prírode, kedysi začínal v Strane zelených. Hlavne oblasť okolo jazier od Salzburgu po Linz, to je myslím to najpútavejšie. Tie penzióniky, kde sú i kone a ďalšie zvieratá, miloval. A pokiaľ si išiel skutočne iba vyčistiť hlavu, tak si myslím, že si našiel miesto, ktoré má rád. Navyše vie dobre po nemecky," citoval server iDNES.cz politikovho priateľa, riaditeľa Vlastivedného múzea v Olomouci Břetislava Holáska.



Aj manželka nezvestného Lenka už v polovici mája naznačila, že Petřík odcestoval, pretože toho bolo na neho veľa.



Špekulácie, podľa ktorých mal byť Petřík zaradený do programu na ochranu svedkov, a to v súvislosti s raziou z 11. apríla na radnici v Olomouci a v sídle Povodia Moravy, sa nepotvrdili.



Spomínanú raziu vykonali policajti z českej Národnej centrály proti organizovanému zločinu, pričom sa zaujímali o objednávky v oblasti výstavby v rámci prevencie povodní.



Česká polícia vyhlásila pátranie po nezvestnom 11. mája. Podľa pôvodných informácií Petříka naposledy videli 6. mája v Olomouci pri odchode z bydliska, podľa aktualizovaných poznatkov ho však videli ešte o tri dni neskôr v Brne.



Nezvestný, ktorý bol po dve volebné obdobia námestníkom primátora Olomouca, figuroval aj na kandidátke ČSSD pre jesenné komunálne voľby v tomto krajskom meste, avšak vedenie tamojšej organizácie strany navrhlo v uplynulých dňoch jeho vyškrtnutie z kandidátky, čo musí schváliť ešte členská schôdza.