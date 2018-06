Polícia naďalej pátra po olomouckom radnom Miroslavovi Petříkovi

Nezvestný, ktorý bol po dve volebné obdobia námestníkom primátora Olomouca, figuruje aj na kandidátke ČSSD pre jesenné komunálne voľby v tomto krajskom meste.

Olomouc/Praha 8. júna (TASR) - Olomoucký radný, riaditeľ tamojších technických služieb a podpredseda krajského výkonného výboru ČSSD Miroslav Petřík (48), ktorý záhadne zmizol na začiatku mája, zostáva nezvestný. Polícia po ňom intenzívne pátra.



Špekulácie, podľa ktorých mal byť Petřík zaradený do programu na ochranu svedkov, a to v súvislosti s raziou z 11. apríla na radnici v Olomouci a v sídle Povodia Moravy, sa nepotvrdili.



Ako informovali v piatok internetový server Novinky.cz a denník Právo s odvolaním sa na hovorkyňu olomouckej polície Irenu Urbánkovú, predmetné informácie polícia nemá a po Petříkovi intenzívne pátra. "Podnikáme všetky kroky k jeho vypátraniu a dôkladne preverujeme všetky získané informácie a poznatky....Preverujeme tiež všetky varianty, ktoré by mohli súvisieť s pátraním po nezvestnom. Z taktických dôvodov nemôžeme zverejniť žiadne bližšie informácie o konkrétnych krokoch a zistených skutočnostiach," uviedla hovorkyňa.



Spomínanú raziu vykonali policajti z českej Národnej centrály proti organizovanému zločinu, pričom sa zaujímali o objednávky v oblasti výstavby v rámci prevencie povodní.



Česká polícia vyhlásila pátranie po nezvestnom 11. mája. Podľa vtedajších informácií Petřík naposledy videli 6. mája v Olomouci pri odchode z bydliska, podľa nových poznatkov ho však videli ešte o tri dni neskôr v Brne.



Nezvestný, ktorý bol po dve volebné obdobia námestníkom primátora Olomouca, figuruje aj na kandidátke ČSSD pre jesenné komunálne voľby v tomto krajskom meste.