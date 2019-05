Nezvyčajne vysoké úrovne smogu vyvolali poplach v Dillí

Znečistenie vzduchu má podľa OSN v Indii každoročne za následok stovky tisíc predčasných úmrtí.

Naí Dillí 13. mája (TASR) - Nezvyčajne vysoké úrovne smogu vyvolali v pondelok poplach v širšej aglomerácii Dillí. Stav smogovej kalamity - obvyklý v tomto regióne skôr pre zimné mesiace - spôsobili pretrvávajúce horúčavy a prašné búrky v severnej Indii, informovala tlačová agentúra AFP.



Index kvality vzduchu, ktorý zverejňuje indická vláda, dosiahol v pondelok úroveň "veľmi zlá", pričom množstvo emisií pevných častíc vo vzduchu dosiahlo až päťnásobok normálnej bezpečnej úrovne.



Hoci Naí Dillí - najznečistenejšie hlavné mesto na svete - býva počas zím pravidelne zahalené toxickým smogom z výfukových plynov, poľnohospodárskej výroby a tovární, k podobným kalamitám tam v lete podľa AFP dochádza len zriedkavo.



"Momentálne sme uprostred búrkovej sezóny. Silný vietor dvíha kúdole prachu. Veríme však, že je to len dočasný stav, ktorý sa v priebehu jedného alebo dvoch dní zmení spolu s príchodom dažďov," uviedli v tejto súvislosti pre AFP predstavitelia Indického meteorologického úradu (IMD).



Úroveň znečistenia vzduchu začala v hlavnom meste Indie narastať iba deň po tom, ako minister pre cestnú dopravu a diaľnice Nitin Gadkarí avizoval, že vláda do troch rokov vyčistí vzduch v širšej aglomerácií Dillí.



"Naša vláda uskutočnila na 100 percent nekorupčnú, transparentnú, časovo ohraničenú, na cieľ orientovanú a kvalitnú prácu, vďaka ktorej bude mať Dillí do troch rokov čistú vodu aj vzduch," vyhlásil Gadkarí minulý štvrtok počas predvolebnej tlačovej konferencie.



Až 14 indických miest sa podľa správy Organizácie Spojených národov (OSN) z roku 2018 nachádza v prvej pätnástke najznečistenejších miest na svete. Šéf dillíjskej samosprávy Arvind Kedžrival označil oblasť hlavného mesta za "plynovú komoru", píše AFP.



