Niektoré krajiny EÚ sa ponúkli prijať migrantov z lode Sea-Watch 3

Rím 28. júna (TASR) - Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Luxembursko a Portugalsko sú členské krajiny Európskej únie, ktoré sa ponúkli, že prijmú migrantov zachránených na mori posádkou lode Sea-Watch 3. V piatok to napísala tlačová agentúra AFP.



Podľa skoršej správy agentúry DPA, ktorá sa odvolávala na hovorkyňu nemeckej charitatívnej organizácie Sea-Watch, v zostave krajín ešte nebolo Fínsko. Hovorkyňa organizácie Giorgia Linardiová vymenovala krajiny vo videopríspevku na Twitteri.



Podľa jej ďalších slov organizácia bola informovaná, že kapitánku lode Sea-Watch 3 Carolu Racketeovú (31) vyšetrujú v Taliansku pre napomáhanie ilegálnej migrácii a porušenie plavebných zákonov, lebo ignorovala príkaz na zastavenie lode vyslaný talianskou pobrežnou strážou.



Kapitánka lode s migrantmi na palube, ktorú Taliansko blokuje, v piatok medzitým vyhlásila, že situácia je "neuveriteľne napätá". "Situácia je čoraz horšia a horšia," uviedla Racketeová novinárom v Ríme prostredníctvom videospojenia z lode.



"Je to pre nich všetkých psychicky veľmi ťažké," povedala kapitánka, ktorá sa stala v Taliansku symbolom vzdoru a ľavicovou hrdinkou. Vzoprela sa totiž politike "zatvorenia prístavov", presadzovanej tamojším ministrom vnútra Matteom Salvinim.



Racketeová varovala, že zachránení ľudia trpia rôznymi traumami a tvrdo ich zasiahla neistota ich osudu.



Len o niekoľko hodín neskôr, po jej slovách, talianske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko a Portugalsko sa dohodli na prevzatí migrantov. Zatiaľ nie je jasné, či alebo kedy sa budú môcť vylodiť.



"Čakáme na presné vyjadrenia o počtoch, časovom rozvrhu a spôsoboch," uviedli zdroje z ministerstva vnútra.



Loď Sea-Watch 3 plaviaca sa pod holandskou vlajkou uviazla v Stredozemnom mori počas vlny horúčav. Je tam od 12. júna, keď pri pobreží Líbye zachránila z nafukovacieho člna, ktorý unášali vlny, 53 migrantov. Tých najbezbrannejších evakuovali, ale Salvini trval na tom, že ostatní migranti nie sú v Taliansku vítaní.



V stredu, po dvoch týždňoch na mori a vybičovaných nervoch na malej lodi, sa Racketeová rozhodla, že do talianskych vôd vpláva ilegálne a privedie zvyšných 42 migrantov do bezpečia, pretože, ako tvrdí, nemala inú možnosť.



Salvini vyzval talianske orgány, aby kapitánke udelili vysokú pokutu. Racketeová čelí aj žalobe a minister chce nechať loď zhabať, dodala agentúra AFP.