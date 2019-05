Niektorí občania EÚ v Británii nemohli hlasovať v eurovoľbách

Jednou nich bola aj Švédka Lina Denciková. Na Twitteri napísala, že v Británii jej dnes neumožnili hlasovať preto, lebo jej vyhlásenie, že nebude voliť vo Švédsku, nebolo spracované včas.

Londýn 23. mája (TASR) - Volebné orgány v Británii dnes potvrdili, že niektorí občania EÚ nemohli uplatniť svoje volebné právo v tamojších volebných miestnostiach zriadených pre voľby do Európskeho parlamentu. Informovala o tom agentúra AFP. Dodala, že na internete sa dokonca v súvislosti s týmito prípadmi objavil aj hashtag #DeniedMyVote.



Lobistická skupina The3Million, ktorá zastupuje záujmy občanov EÚ pracujúcich a žijúcich v Británii, uviedla, že ju kontaktovali "stovky" ľudí, ktorým nebolo umožnené hlasovať v eurovoľbách.



Jednou nich bola aj Švédka Lina Denciková. Na sociálnej sieti Twitter o svojej skúsenosti napísala, že v Británii jej dnes neumožnili hlasovať preto, lebo jej vyhlásenie, že nebude voliť vo Švédsku, nebolo spracované včas.



Britská volebná komisia uviedla, že situáciu monitoruje, ale odmietla za ňu prevziať vinu. Uviedla však, že "chápe frustráciu niektorých občanov EÚ z iných členských štátov EÚ".



Vzniknuté incidenty pripísala komisia tomu, že časť ľudí nepochopila pravidlá hlasovania platné pre občanov EÚ žijúcich v zahraničí.



Upozornila tiež, že medzi oznámením britskej vlády o účasti Británie na voľbách do europarlamentu a dňom ich konania bolo veľmi málo času na to, aby bolo možné občanov dostatočne informovať o volebnom procese a jeho špecifikách.



Vláda britskej premiérky Theresy Mayovej totiž iba 7. mája potvrdila, že Británia sa bude musieť zúčastniť na voľbách do EP, keďže nebola schopná včas dokončiť proces brexitu.



V dôsledku toho mali potom orgány EÚ a Spojeného kráľovstva málo času, aby informovali o pravidlách hlasovania občanov EÚ žijúcich v zahraničí, tzv. expatov, ktoré sú v každej krajine iné.



Britskí liberálni demokrati, ktorí sú prívržencami zotrvania Británie v EÚ, v súvislosti so zmareným hlasovaním obvinili Mayovej vládu z úmyselného pokusu "umlčať hlasy našich spoluobčanov".



"Liberálni demokrati budú chcieť, aby vláda niesla zodpovednosť za tieto byrokratické zmätky," uvádza sa vo vyhlásení liberálnych demokratov.