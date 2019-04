Niektorí robotníci na Notre-Dame porušovali zákaz fajčenia

Cigaretový ohorok však v žiadnom prípade nemohol spôsobiť požiar na katedrále, zdôraznil hovorca stavebnej spoločnosti Marc Eskenazi.

Paríž 24. apríla (TASR) - Francúzska vláda predstavila v stredu návrh zákona na urýchlenie rekonštrukčných prác na parížskej katedrále Notre-Dame, ktorú 15. apríla poškodil rozsiahly požiar. Informovala o tom agentúra AFP.



Stavebná spoločnosť Le Bras Freres, ktorá mala krátko pred požiarom na starosti renováciu strechy katedrály, v stredu pre AFP okrem toho potvrdila, že niektorí jej pracovníci opakovane porušovali zákaz fajčenia, k čomu sa na polícii priznali i oni samotní. Cigaretový ohorok však v žiadnom prípade nemohol spôsobiť požiar na katedrále, zdôraznil hovorca stavebnej spoločnosti Marc Eskenazi.



Nový zákon, ktorý v stredu predstavila francúzska vláda, má priniesť väčšiu transparentnosť pri používaní finančných prostriedkov získaných na obnovu katedrály v národnej zbierke. Na obnovu 850-ročnej katedrály a jej zničenej strechy prisľúbili darcovia už viac než miliardu dolárov.



Vláda bude môcť na základe plánovaných zmien zároveň schváliť potrebné núdzové opatrenia a vynechať niektoré bežné postupy renovácie. Proces renovácie historických pamiatok je totiž vo Francúzsku obvykle veľmi zdĺhavý a platia preň veľmi prísne postupy.



Príslušný návrh zákona predloží vláda parlamentu v nasledujúcich týždňoch.



Zatiaľ čo francúzsky prezident Emmanuel Macron presadzuje obnovu katedrály Notre-Dame do piatich až šiestich rokov, viacerí odborníci to považujú za takmer nemožné.



Vo Francúzsku prebieha diskusia o tom, či by mali byť pri rekonštrukcii použité moderné technológie. Hovorkyňa vlády Sibeth Ndiayeová ubezpečila, že prioritou bude "rešpektovanie" kultúrneho dedičstva.



Vyšetrovatelia sa momentálne snažia zistiť, čo bolo príčinou vzniku požiaru. Podľa mediálnych špekulácii mohol požiar vypuknúť v dôsledku elektrického skratu v jednom z dočasných výťahov zabudovaných do lešenia, ktoré používali robotníci.