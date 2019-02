Nigéria odložila prezidentské a parlamentné voľby o týždeň

V krajine je vyše 84 miliónov oprávnených voličov, ktorí si majú v prezidentských voľbách vyberať medzi 76-ročným prezidentom Muhammadom Buharim a miliardárom Atikom Abubakarom.

Lagos 16. februára (TASR) - Prezidentské a parlamentné voľby v Nigérii sú odložené na budúci týždeň. V sobotu, len päť hodín pred začiatkom hlasovania, to novinárom v hlavnom meste Abuja oznámil predseda Nezávislej národnej volebnej komisie (INEC) Mahmúd Jakubu. Spomenul bližšie nespresnené "problémy", pričom sa však objavili správy, že hlasovacie materiály neboli doručené do všetkých častí krajiny. Volebných miestností je až takmer 120.000. Informovali o tom tlačové agentúry AFP, AP a DPA.



Šéf komisie povedal, že po zhodnotení stavu príprav na voľby presunuli hlasovanie na 23. februára.



"Po starostlivom posúdení stavu logistiky a operačného plánu a vzhľadom na odhodlanie uskutočniť slobodné, spravodlivé a dôveryhodné voľby dospela komisia k záveru, že pristúpiť k voľbám podľa plánu už nie je možné, nie je to zvládnuteľné," vysvetlil Jakubu.



"Pre komisiu to bolo ťažké rozhodnutie, ale bolo nutné pre úspešný priebeh volieb a pre upevnenie našej demokracie," dodal.



Obyvatelia najľudnatejšej krajiny Afriky a najväčšej demokracie tohto kontinentu sa ráno zobudia a budú nahnevaní. Mnohí sa totiž presťahovali, len aby mohli využiť príležitosť voliť.



Nigéria odložila predchádzajúce prezidentské voľby v roku 2015, pretože na severovýchode krajiny hrozilo smrteľne nebezpečné riziko zo strany islamských extrémistov.



V krajine s približne 190 miliónmi obyvateľov je vyše 84 miliónov oprávnených voličov, ktorí si majú v prezidentských voľbách vyberať medzi 76-ročným prezidentom Muhammadom Buharim a jeho hlavným súperom Atikom Abubakarom - miliardárom a bývalým viceprezidentom.



Obaja sa zaviazali, že sa budú snažiť o pokojné voľby, aj keď ich podporovatelia, vrátane vysokopostavených predstaviteľov, varovali pred zahraničným zasahovaním alebo pred manipulovaním.



V parlamentných voľbách, ktoré budú v ten istý deň, sa bude bojovať o 360 kresiel v dolnej komore, Snemovni reprezentantov, a o 109 kresiel v Senáte.



Voľby guvernérov a parlamentov jednotlivých nigérijských štátov sa budú konať 9. marca.