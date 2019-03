Po výbuchu ropného potrubia v Nigérii je nezvestných viac ako 50 ľudí

Ropovod v Nembe prevádzkuje spoločnosť Aiteo Group so sídlom v meste Port Harcourt. Vlastníkmi potrubia sú spoločnosti Agip, Oando a Shell.

Warri 2. marca (TASR) - Viac ako 50 ľudí je nezvestných po explózii presakujúceho ropného potrubia v južnej časti Nigérie, ktorá vyvolala davovú paniku. Informovala o tom agentúra AP na základe vyjadrení miestnych predstaviteľov.



Hovorca vlády v oblasti Nembe oznámil, že výbuch nastal v piatok nadránom a v tejto oblasti v nigérijskom štáte Bayelsa spôsobil masívny únik ropy.



Ropovod v Nembe prevádzkuje spoločnosť Aiteo Group so sídlom v meste Port Harcourt. Vlastníkmi potrubia sú spoločnosti Agip, Oando a Shell.



Nigéria patrí medzi najväčších vývozcov ropy na svete, uvádza na svojom webovom portáli denník The New York Times a dodáva, že nigérijské ropné spoločnosti zvyčajne tvrdia, že väčšina únikov ropy je spôsobená sabotážou, krádežami a nelegálnym čistením.