Nikaragujskí študenti nazvali prezidenta Daniela Ortegu vrahom

Managua 17. mája (TASR) - Nikaragujskí študenti kričali "vrah" na prezidenta Daniela Ortegu počas jeho prejavu na podujatí, ktorého cieľom bolo vyrokovať riešenie násilných - už celé týždne trvajúcich - demonštrácií v krajine, píše agentúra Reuters.



Stredajšie stretnutie bolo zriedkavou príležitosťou pre demonštrantov priamo sa obrátiť na prezidenta, niekdajšieho člena marxistických geríl. Ich hnev vzkypel vo chvíli, keď Ortega vyjadril poľutovanie nad násilím, ktoré počas uplynulých týždňov zachvátilo krajinu.



Násilné demonštrácie v súvislosti so zmenami v systéme sociálneho zabezpečenia v krajine vypukli v apríli. Zmeny mali pomôcť problémami zaťaženému systému, a to kombináciou zníženia benefitov a zvýšenia daní.



Ortega neskôr tieto zmeny zrušil. Protesty však vyústili do výziev na jeho odstúpenie. O život počas nich prišlo najmenej 49 ľudí, väčšinou študentov. Medzi obeťami sú údajne aj dvaja policajti a jeden novinár.



"Toto nie je fórum na dialóg, toto je fórum na dohodu o vašej demisii," povedal jeden zo študentov Ortegovi na začiatku podujatia, ktoré zorganizovali nikaragujskí rímskokatolícki biskupi.



"Nemôžeme mať dialóg... pretože to, čo bolo spáchané v tejto krajine, je genocída," zaznelo ďalej.



Prezident Ortega pokračoval v prejave za častých slovných útokov. Ako zdôraznil, všetky úmrtia by mali byť vyšetrené a polícia mala rozkaz nestrieľať počas protestov, ktoré sa zvrhli v najhoršiu krízu počas jeho viac než desaťročnej vlády v krajine.



"Samozrejme, úmrtia nás bolia. Aj úmrtie jedného občana nás bolí," povedal Ortega a poukázal na svoj vlastný boj proti autoritárskej vláde.



Stovky demonštrantov sa napriek týmto rozhovorom v stredu opäť zhromaždili pred Stredoamerickou univerzitou v hlavnom meste Managua s nikaragujskými vlajkami a svetlicami, píše Reuters.