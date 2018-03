Nikaragua zaplatila Kostarike odškodné vyše 300.000 eur

Išlo o platbu za škody, ktoré jej spôsobila nezákonnými stavebnými prácami pri rieke San Juan. Vyplatenie škôd nariadil Nikarague ešte vo februári Medzinárodný súdny dvor (MSD) v Haagu.

San José 14. marca (TASR) - Nikaragua zaplatila v utorok susednej Kostarike vyše 300.000 eur za škody, ktoré jej spôsobila nezákonnými stavebnými prácami pri rieke San Juan. Informovalo o tom kostarické ministerstvo zahraničných vecí. Vyplatenie škôd nariadil Nikarague ešte vo februári Medzinárodný súdny dvor (MSD) v Haagu.



"Činy ako tento prispievajú k tomu, aby obe krajiny mohli postupne pracovať na zlepšení svojich vzťahov," konštatoval kostarický minister zahraničných vecí Manuel González vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.



Najvyšší súdny orgán OSN februárovým verdiktom nadviazal na svoje skoršie rozhodnutie z decembra 2015, keď stanovil, že Nikaragua narušila územnú zvrchovanosť susednej Kostariky tým, že si pri ústí rieky San Juan do Karibského mora zriadila vojenskú základňu a vyhĺbila plavebné kanály.



MSD vtedy tiež rozhodol, že na výške kompenzácie za škody spôsobené na životnom prostredí i za ďalšie ujmy sa majú dohodnúť samotné krajiny. To sa však nepodarilo, preto svojím februárovým verdiktom stanovil Nikarague vyplatiť odškodné vo výške 378.890 dolárov (304.559 eur). Finančnú kompenzáciu tak stanovil výrazne nižšie, ako takmer sedem miliónov dolárov, ktoré od svojho suseda žiadala Kostarika.



Februárovým verdiktom MSD stanovil tiež definitívne námorné hranice medzi týmito dvoma štátmi v Karibiku a Tichomorí. V komplexnom verdikte tiež rozhodol, že vojenská základňa, ktorú si Nikaragua zriadila pri spornom pobreží pri ústí rieky San Juan do Karibského mora, je na území Kostariky a musí byť odstránená.