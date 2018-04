Nikaragujský prezident zrušil zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia

Zmeny mali pomôcť problémami zaťaženému systému sociálneho zabezpečenia v Nikarague, a to kombináciou zníženia benefitov a zvýšenia daní.

Managua 23. apríla (TASR) - Nikaragujský prezident Daniel Ortega v nedeľu oznámil, že odvoláva zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia, ktoré v uplynulom týždni vyvolali krvavé protesty, výtržnosti a rabovanie.



Prezident Ortega v posolstve národu uviedol, že vláda zrušila zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia zavedené 16. apríla.



Zmeny mali pomôcť problémami zaťaženému systému sociálneho zabezpečenia v Nikarague, a to kombináciou zníženia benefitov a zvýšenia daní, napísala tlačová agentúra AP. Odvody do dôchodku sa mali zvýšiť pre zamestnancov i zamestnávateľov.



Avšak tieto zmeny spustili protesty po celej stredoamerickej krajine a vyústili do zrážok s políciou, ako aj do rabovania. Demonštrácie však zrejme boli vyjadrením všeobecnejšej nespokojnosti s vládou.



Pri protestoch došlo k poškodeniu viacerých vládnych budov. Do viacerých miest krajiny, v ktorých prebiehali protesty, boli v sobotu nasadení aj vojaci.



Organizácie na ochranu ľudských práv informovali, že počas niekoľkodňových potýčok demonštrantov s políciou zahynulo najmenej 26 ľudí. V nikaragujskom hlavnom meste Managua výtržníci vyplienili desiatky obchodov.



Medzi obeťami niekoľkodňových protivládnych protestov v Nikarague sa ocitol aj miestny novinár Ángel Gahona, ktorého zastrelili počas živého prenosu.



Na ukončenie násilia v Nikarague vyzval v nedeľu už skôr i pápež František. Vzniknuté rozpory podľa jeho slov treba "vyriešiť mierovou cestou a so zmyslom pre zodpovednosť".