Nobelovu cenu za ekonómiu získali Američania W. Nordhaus a P. Romer

Štokholm 8. októbra (TASR) - Američania William Nordhaus a Paul Romer získali Nobelovu cenu za ekonómiu za rok 2018 za prácu o integrácii zmeny klímy a technologických inovácií do ekonomických analýz. Oznámila to v pondelok švédska Kráľovská akadémia vied, ktorá cenu udeľuje.



Nordhaus z univerzity Yale, bol prvým, kto vytvoril kvantitatívny model, ktorý opísal interakciu medzi hospodárstvom a klímou, uviedla akadémia.



Romer, ktorý prednáša na Stern School of Business na univerzite v New Yorku ukázal, ako hospodárske sily riadia ochotu firiem produkovať nové myšlienky a inovácie a položil základy pre nový model rozvoja, známy ako teória endogénneho rastu.



"Ich zistenia výrazne rozšírili rozsah ekonomických analýz vytvorením modelov, ktoré vysvetľujú, ako trhová ekonomika interaguje s prírodou a vedomosťami," uviedla vo vyhlásení akadémia.



Akadémia tiež citovala Williama Nordhausa, podľa ktorého "najúčinnejším prostriedkom na riešenie problémov spôsobených skleníkovými plynmi je systém celosvetových daní z uhlíka".



"Je plne možné, aby ľudia produkovali menej uhlíka, sú tu nejaké zmeny, ale keď raz začneme a budeme sa snažiť znížiť emisie uhlíka, budeme prekvapení, že to nebolo také ťažké, ako sme očakávali," povedal v telefonickom rozhovore novinárom v Kráľovskej akadémii vied.



Nobelova cena za ekonómiu vo výške 9 miliónov švédskych korún (861.755,30 eura) nepatrí k pôvodným piatim cenám, ktoré založil švédsky priemyselník Alfred Nobel v roku 1895. Udeľuje sa len od roku 1968.



"Tohtoroční laureáti neposkytujú presvedčivé odpovede, ale ich zistenia nás priblížili k otázke, ako môžeme dosiahnuť udržateľný globálny hospodársky rast," povedala akadémia.



