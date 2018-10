Nobelovu cenu za fyziku získali 3 vedci za objavy v laserovej fyzike

Súčasťou ocenenia v každej kategórii je finančná odmena vo výške deviatich miliónov švédskych korún (870.000 eur).

Štokholm 2. októbra (TASR) - Nobelovu cenu za fyziku za rok 2018 získala trojica vedcov Arthur Ashkin (USA), Gérard Mourou (Francúzsko) a Donna Stricklandová (Kanada) za "prelomové vynálezy v oblasti laserovej fyziky". Oznámila to v utorok švédska Kráľovská akadémia vied, ktorá cenu udeľuje.



Arthur Ashkin z amerických Bellových laboratórií získal ocenenie za vývoj "optických pinziet a ich aplikáciu na biologické systémy".



Druhú časť ceny získali spoločne Gérard Mourou (École Polytechnique Palaiseau, University of Michigan) a Donna Stricklandová (University of Waterloo, Kanada). Švédska akadémia ich ocenila za "metódu generovania ultrakrátkych optických impulzov vysokej intenzity".



Nobelovu cenu za fyziku za rok 2017 dostala trojica amerických vedcov Rainer Weiss, Barry C. Barish a Kip S. Thorne za prínos k pozorovaniu gravitačných vĺn.



Stricklandová je prvá laureátka tejto ceny po 55 rokoch. Jedinými dvoma ženami, ktoré doteraz získali Nobelovu cenu za fyziku, sú Marie Curie-Sklodowská (1903) a Maria Goeppert-Mayerová (1963).



Nobelovou cenou za fyziológiu alebo medicínu sa v pondelok začala séria udeľovania týchto prestížnych ocenení. V stredu oznámia cenu za chémiu, v piatok za mier a v pondelok za ekonómiu. Cena za literatúru tento rok udelená nebude.



Súčasťou ocenenia v každej kategórii je finančná odmena vo výške deviatich miliónov švédskych korún (870.000 eur).