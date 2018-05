Nominantka na šéfku CIA sľúbila, že neobnoví tvrdé vypočúvacie metódy

Haspelová pri vypočutí v senátnom výbore pre tajné služby tiež uviedla, že nikdy nezrealizuje nariadenie Trumpa, voči ktorému by mala morálne výhrady.

Washington 9. mája (TASR) - Nominantka prezidenta USA Donalda Trumpa na šéfku Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Gina Haspelová sa v stredu zaviazala, že nikdy neobnoví program tvrdých výsluchov, často kritizovaných ako mučenie, ktoré je významnou témou komplikujúcou jej potvrdenie v Senáte. Informovala o tom agentúra Reuters.



Haspelová pri vypočutí v senátnom výbore pre tajné služby tiež uviedla, že nikdy nezrealizuje nariadenie Trumpa, voči ktorému by mala morálne výhrady. Podľa vlastných slov neverí, že by ju prezident požiadal o obnovenie metódy waterboardingu (simulovaného topenia).



"Môj morálny kompas je silný," uviedla s tým, že CIA pod jej vedením neobnoví takýto zadržiavací a vypočúvací program. Podľa nej musí CIA vykonávať aktivity v súlade s americkými hodnotami.



Haspelová čelila otázkam o jej úlohe pri využívaní tvrdých vypočúvacích metód počas administratívy bývalého prezidenta Georgea W. Busha, ako aj o zničení videopások dokumentujúcich toto vypočúvanie.



Podľa agentúry AP uviedla, že s odstupom času je jasné, že tajná služba nebola pripravená a nemala odborné znalosti o používaní metód ako odopieranie spánku či waterboarding s cieľom prinútiť podozrivých teroristov vypovedať.



Navrhovaná nástupkyňa Mikea Pompea, ktorý sa stal ministrom zahraničných vecí, je v súčasnosti úradujúcou šéfkou CIA, pričom v tajnej službe pracuje už 30 rokov. V roku 2002 viedla tajnú väznicu CIA v Thajsku a neskôr bola zapojená do prípadu ničenia nahrávok výsluchov zadržiavaných osôb podozrivých z terorizmu, pri ktorých bola použitá metóda waterboardingu.