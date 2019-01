Nominovaný minister prisľúbil dokončenie Muellerovho vyšetrovania

Barr počas vypočúvania v justičnom výbore amerického Senátu vyjadril presvedčenie, že Rusko sa skutočne pokúšalo zasahovať do volieb v roku 2016.

Washington 16. januára (TASR) - Nominant na nového ministra spravodlivosti USA William Barr v utorok prisľúbil, že umožní dokončenie vyšetrovania podozrení z ruského zasahovania do prezidentských volieb v USA. Informovala o tom agentúra DPA.



Barr počas vypočúvania v justičnom výbore amerického Senátu vyjadril presvedčenie, že Rusko sa skutočne pokúšalo zasahovať do volieb v roku 2016. Celú záležitosť, ktorú skúma tím osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, je podľa neho potrebné vierohodne uzavrieť.



"Verím, že je v najlepšom záujme všetkých - prezidenta, Kongresu a predovšetkým amerického ľudu -, aby sa táto záležitosť vyriešila tým spôsobom, že sa osobitnému vyšetrovateľovi umožní dokončenie jeho práce," povedal počas vypočúvania Barr, ktorého za ministra nominoval prezident USA Donald Trump.



William Barr prisľúbil, že ak Senát jeho nomináciu potvrdí, nepripustí, aby vyšetrovanie tvz. ruskej stopy ovplyvňovali akékoľvek politické alebo osobné záujmy. Vyjadril pritom hlboký rešpekt k Robertovi Muellerovi, ktorého označil za svojho dlhoročného priateľa.



Barr pred senátormi vyhlásil, že sa v otázke uvedeného vyšetrovania nenechá nikým zastrašiť, ani prezidentom. Zdôraznil, že ho Trump ani nikto iný z Bieleho domu nežiadal o to, aby Muellera po nástupe do ministerskej funkcie odvolal.



Kritiku niektorých demokratických senátorov však vyvolalo Barrovo vyjadrenie, že záverečná správa z vyšetrovania nemusí byť v plnom znení zverejnená.



William Barr by mal na poste ministra spravodlivosti nahradiť Jeffa Sessionsa, ktorý vlani v novembri odstúpil po dlhodobej kritike zo strany Donalda Trumpa.