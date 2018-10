Norimberskú cenu za ľudské práva získal čilský aktivista

Mundaca pochádza z oblasti Petorca v strednej časti Čile, kde firmy pestujúce avokádo a citrusové plody prichádzajú do častých konfliktov s obyvateľmi a menšími roľníkmi ohľadom prístupu k vode.

Norimberg 23. októbra (TASR) - Medzinárodnú norimberskú cenu za ľudské práva získal v pondelok čilský aktivista Rodrigo Mundaca, ktorý bojuje za slobodný prístup k vodným zdrojom. Poľnohospodársky inžinier (58) získal spolu s cenou aj finančnú odmenu 15.000 eur, informovala agentúra DPA.



Mundaca pochádza z oblasti Petorca v strednej časti Čile, kde poľnohospodárske podniky pestujúce avokádo a citrusové plody prichádzajú do častých konfliktov s obyvateľmi a menšími roľníkmi ohľadom prístupu k vode. Mundaca čelil vyhrážkam smrťou po tom, ako vyšla jeho správa o pestovaní avokáda pre európsky exportný trh.



"Dúfame, že ocenenie zabezpečí Mundacovi ochranu potrebnú na to, aby mohol pokračovať vo svojej práci bez toho, aby sa vystavoval riziku," oznámila porota, ktorá o udelení ceny rozhoduje.



V Čile je 90 percent práv na prístup k vode v súkromnom vlastníctve. To znamená, že súkromné spoločnosti často odkláňajú vodu z tamojších riek napríklad na avokádové plantáže.



Mundaca, ktorý je šéfom environmentálnej skupiny MODATINA, si cenu prevezme 22. septembra 2019 v budove opery v Norimbergu.