Nórka, ktorú pohrýzlo šteňa zomrela na besnotu

Oslo 10. mája (TASR) - Dvadsaťštyriročná Nórka zomrela na besnotu po tom, ako ju pohrýzlo šteňa, ktoré zachránila počas februárovej dovolenky na Filipínach. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Birgitte Kallestadová našla šteňa pri ceste vo februári počas jazdy na skútri na Filipínach, kde bola na dovolenke s priateľmi. Zviera bolo podľa AFP v "bezútešnom stave".



Psíka si priniesla v košíku do rekreačného strediska, kde boli aj s priateľmi ubytovaní, a starala sa oň. Zdravotný stav šteňaťa sa začal zlepšovať a po čase sa snažil Birgitte a jej priateľov pohrýzť, keď sa s ním hrali. Birgitte a ostatní utrpeli menšie uhryznutia do prstov, uvádza sa vo vyhlásení jej rodiny.



Birgitte, ktorá pracuje v nemocnici, začala mať po návrate do Nórska zdravotné ťažkosti a musela byť umiestnená na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) v nemocnici v obci Forde na juhozápade krajiny. Následkom besnoty podľahla v pondelok.



Posledný prípad úmrtia na besnotu sa v Nórsku vyskytol v roku 1815, uvádza na svojej webovej stránke nemecký týždenník Focus.



Kallestadová a ani nikto z jej priateľov nebol zaočkovaný proti besnote, uviedla jej rodina.



Najmenej 59.000 ľudí každoročne vo svete zomrie na následky chorôb prenášaných zvieratami, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Viac ako 99 percent úmrtí sa vyskytuje v krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky.