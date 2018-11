Kresťanskí demokrati sa stanú súčasťou vládnej koalície v Nórsku

Vlaňajšie septembrové voľby priniesli víťazstvo sociálnych demokratov, ktorým sa však vládu nepodarilo zostaviť.

Oslo 2. novembra (TASR) - Nórski kresťanskí demokrati z KrF v piatok na mimoriadnom zjazde strany rozhodli, že sa pripoja k vládnej koalícii, ktorú doteraz podporovali iba zvonku.



Od polovice januára by tak súčasťou vládnej koalície škandinávskej krajiny pod vedením konzervatívnej premiérky Erny Solbergovej mali byť nielen jej strana Höyre, pravicoví populisti z FrP a liberáli zo strany Venstre, ale aj kresťanskí demokrati.



Informovali o tom svetové tlačové agentúry.



Delegáti zjazdu však o tom rozhodli iba relatívne tesnou väčšinou hlasov 98:90 pri dvoch zdržaniach sa. Súčasne zamietli iniciatívu predsedu strany Knuta Arilda Hareideho, aby strana radšej uprednostnila spoluprácu so sociálnymi demokratmi a centristami a vytvorila s nimi novú vládu. Takýto postup by bol znamenal pád premiérky Solbergovej a jej vládneho kabinetu.



Po hlasovaní však Hareide napokon odstúpil z funkcie predsedu KrF.



Ak následné rokovania budú úspešné, premiérka by získala väčšinu v parlamente a jej vláda by tak zrejme zostala pri moci až do parlamentných volieb aktuálnych v roku 2021.



