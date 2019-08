Nórsko nameralo pri hraniciach s Ruskom rádioaktívny jód

Ruské ministerstvo obrany najskôr ubezpečovalo, že pri výbuchu nedošlo k úniku rádioaktivity.

Oslo 15. augusta (TASR) - Nórsko zaznamenalo v ovzduší pri hraniciach s Ruskom malé množstvo rádioaktívneho jódu. Oznámil to vo štvrtok Nórsky úrad pre radiáciu a jadrovú bezpečnosť (DSA). Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína, že k tomu došlo len niekoľko dní po explózii počas nevydarenej skúšky rakety v Rusku.



Výskyt jódu v ovzduší zaznamenala v čase od 9. do 12. augusta monitorovacia stanica v lokalite Svanhovd na severe Nórska pri hraniciach s Ruskom.



Ruská Štátna spoločnosť pre atómovú energiu (Rosatom) 10. augusta oznámila, že pri explózii, ku ktorej došlo dva dni predtým v areáli lodenice vojenského námorníctva Njonoksa na severovýchode Archangeľskej oblasti, zomrelo päť jej pracovníkov a zranenia utrpeli tri ďalšie osoby. Rosatom neskôr spresnil, že k výbuchu došlo počas testovania novej rakety.



"Momentálne nie je možné určiť, či najnovšie zistenie jódu súvisí s minulotýždňovou nehodou v Archangeľskej oblasti," uviedol DSA vo svojom štvrtkovom vyhlásení. Dodal, že nórske stanice zaznamenajú výskyt rádioaktívneho jódu šesť- až osemkrát do roka, pričom ich "zdroj obvykle nie je známy".



Ruské ministerstvo obrany najskôr ubezpečovalo, že pri výbuchu nedošlo k úniku rádioaktivity. Miestne úrady v neďalekom meste Severodvinsk pritom spočiatku informovali o krátkom náraste úrovne radiácie nad bežný priemer, ku ktorému došlo po výbuchu. Neskôr však túto správu stiahli, pričom tamojší predstaviteľ uviedol, že úroveň radiácie nepresiahla bežný štandard, pripomína AFP.



Ruská Federálna služba pre hydrometeorológiu a monitorovanie životného prostredia (Rosgidromet) napokon v utorok oznámila, že v Severodvinsku zaregistrovali 8. augusta krátko po výbuchu až 16-násobne vyššiu úroveň radiácie, než je bežné. Rosgidromet uviedla, že táto úroveň sa vrátila do normálu po dva a pol hodine.