Odstúpenie nórskej ministerky pomohlo odvrátiť pád vlády

Oslo 20. marca (TASR) - Nórska ministerka spravodlivosti Sylvi Listhaugová z protiimigračnej populistickej Pokrokovej strany (FrP) odstúpila v utorok z funkcie. Podľa agentúry AP tým zrejme zabránila potenciálnemu pádu stredopravej menšinovej vlády premiérky Erny Solbergovej.



Ministerka ohlásila svoju demisiu krátko pred hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde v reakcii na pobúrenie, ktoré vyvolal jej nedávny príspevok na Facebooku. Listhaugová v ňom obvinila opozičnú Stranu práce z toho, že ju viac zaujíma ochrana teroristov než bezpečnosť Nórska.



Podľa AP sa tým dotkla citlivého miesta nórskej spoločnosti, ktorá má stále traumu z útokov pravicového extrémistu Andersa Behringa Breivika, ktoré si v roku 2011 vyžiadali 77 mŕtvych. Väčšina obetí tvorili účastníci letného tábora mládežníckej organizácie Strany práce.



Opozícia v spojitosti s Listhaugovej výrokom iniciovala v parlamente hlasovanie o dôvere vláde, ktoré sa má uskutočniť ešte v priebehu utorka. Menšinová vláda by v ňom zrejme neobstála a premiérka by musela následne odvolať Listhaugovú alebo by jej vláda musela podať demisiu. Solbergová ministerku verejne podporila a v prípade vyslovenia nedôvery by sa podľa všetkého rozhodla pre demisiu vlády. Odvolaním Listhaugovej by totiž mohla vyvolať roztržku s koaličnou FrP.



Ministerka napokon ešte pred hlasovaním sama odstúpila a zdôraznila, že tak urobila dobrovoľne. Svoj krok zdôvodnila tým, že nechce oslabiť postavenie svojej Pokrokovej strany, ktorá je pre ňu - ako sa vyjadrila - najdôležitejšia.



Listhaugová svoj kontroverzný príspevok na Facebooku zverejnila 9. marca. Po rozsiahlom pobúrení, ktoré vyvolal, ho však po týždni odstránila a oficiálne sa zaň ospravedlnila. Jej kritici však ospravedlnenie nepovažovali za úprimné.



Príspevok bol reakciou na nesúhlas Strany práce s návrhom zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé alebo usvedčené z terorizmu zbaviť nórskeho občianstva.