Polícia predĺžila vyšetrovanie pokusu o vraždu vydavateľa Nygaarda

Rozhodnutie nórskej polície bolo oznámené dva dni predtým, ako mala vstúpiť do platnosti premlčacia lehota pre vyšetrovanie.

Oslo 9. októbra (TASR) - Nórska polícia v utorok vyhlásila, že neuzatvorí vyšetrovanie pokusu o vraždu vydavateľa, ktorý publikoval nórsky preklad románu od britsko-indického spisovateľa Salmana Rushdieho "Satanské verše".



William Nygaard (75) utrpel v októbri 1993 život ohrozujúce zranenia po tom, ako ho pred jeho domom v Osle trikrát strelili do chrbta.



Štátna kriminálna vyšetrovacia služba (Kripos) vo vyhlásení uviedla, že stále pátra po niekoľkých podozrivých osobách, ktorých popísala ako "cudzích štátnych príslušníkov s pobytom mimo Nórska", informuje agentúra DPA.



Rushdieho román z roku 1988 vyvolal kontroverziu. Spisovateľ sa po jeho vydaní musel desať rokov skrývať, pretože vtedajší iránsky najvyšší duchovný ajatolláh Chomejní naňho nasledujúci rok vydal fatvu, teda výzvu na zabitie.



Rozhodnutie nórskej polície bolo oznámené dva dni predtým, ako mala vstúpiť do platnosti premlčacia lehota pre vyšetrovanie. Nygaard pre miestne médiá povedal, že sa mu "uľavilo" a privítal posun v objasňovaní prípadu. Podľa polície a prokuratúry bol pokus o jeho vraždu útokom na slobodu slova.



"Považujem to za veľký krok správnym smerom. Dúfam, že polícia konečne zistí, kto ma chcel zabiť," vyhlásil Nygaard pre nórsky verejnoprávny telerozhlas NRK.



Nygaard je predsedom nórskej pobočky medzinárodnej spisovateľskej organizácie PEN, ktorá samostatne privítala rozhodnutie polície. Nygaardov syn Mads, súčasný riaditeľ vydavateľstva Aschehoug, ktoré v roku 1989 vydalo inkriminovanú Rushdieho knihu, takisto privítal, že vyšetrovanie bude pokračovať.



Osloská polícia prípad pôvodne odložila v roku 2007, ale o dva roky neskôr ho po ostrej kritike opäť otvorila a následne odovzdala Kriposu.



Kniha "Satanské verše" je Rushdieho štvrtým románom, sčasti inšpirovaným životom islamského proroka Mohameda. Zatiaľ čo v Británii sa dielo stretlo s pozitívnou odozvou kritiky, medzi moslimami vyvolalo pobúrenie, pretože podľa nich predstavuje rúhanie a zosmiešňuje ich vieru.