Nórsko pozve viac amerických vojakov - na dlhší čas a bližšie k Rusku

Oslo 12. júna (TASR) - Nórsko požiada Spojené štáty, aby viac než zdvojnásobili počet príslušníkov svojej námornej pechoty v tejto severskej krajine. Ako v utorok ďalej informovala agentúra Reuters, daný krok by mohol prispieť k zvýšeniu napätia medzi Nórskom a jeho východným susedom, Ruskou federáciou.



Washington bude na žiadosť Osla od roku 2019 posielať do Nórska 700 príslušníkov námornej pechoty; v súčasnosti je ich tam 330. Rozšírený kontingent bude umiestnený bližšie k ruským hraniciam v regióne Troms v arktickej oblasti. Dosiaľ boli tieto jednotky umiestnené v centrálnej časti Nórska.



Rotácia síl bude päťročná; momentálne je toto obdobie striedania sa šesťmesačné. USA chcú zároveň pri Osle vybudovať infraštruktúru pre najviac štyri americké stíhačky.



Prvý kontingent americkej námornej pechoty tam prišiel v januári 2017 so zámerom absolvovať cvičenie a zvýšiť svoju bojovú pripravenosť v zimných podmienkach.



Ide o prvých zahraničných vojakov, ktorí boli umiestnení v Nórsku, členskej krajine NATO, od druhej svetovej vojny. Už prvotné rozhodnutie Osla pozvať do krajiny Američanov však podráždilo Kremeľ, ktorý vyhlásil, že tento krok zhorší bilaterálne vzťahy a zvýši napätie v severnom krídle Aliancie.



Nórska ministerka zahraničných vecí Ine Eriksenová Söreideová uviedla, že nejde o zriadenie stálej americkej základne a cieľom tohto opatrenia nie je Rusko. Söreideová v apríli vyhlásila, že jej krajina nevníma Rusko ako vojenskú hrozbu, pričom riziko vojenského konfliktu v arktickej oblasti je "nízke".