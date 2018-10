Rusa podozrievaného zo špionáže v Nórsku prepustili na slobodu

V piatok to potvrdila predsedníčka ruskej Rady federácie Valentina Matvijenková, ktorá spresnila, že Bočkariov sa po krátkej zastávke na ruskom veľvyslanectve v Osle vydá na cestu do vlasti.

Oslo 19. októbra (TASR) - Ruského občana Michaila Bočkariova, zamestnanca hornej komory ruského parlamentu, ktorý bol v Nórsku podozrievaný zo špionáže, prepustili v piatok na slobodu.



Podľa agentúry Interfax to v piatok potvrdila predsedníčka ruskej Rady federácie Valentina Matvijenková, ktorá spresnila, že Bočkariov sa po krátkej zastávke na ruskom veľvyslanectve v Osle vydá na cestu do vlasti.



Bočkariov sa dostal na slobodu po tom, ako nórska tajná služba PST stiahla svoje odvolanie voči rozhodnutiu zo štvrtka, keď súd v Osle nariadil prepustiť 51-ročného ruského občana na slobodu. Ako dôvod súd uviedol nedostatok dôkazov voči podozrivému.



PST o tom informovala v piatok na svojom konte na sociálnej sieti Twitter. Dodala, že Bočkariov "bude dnes prepustený".



Bočkariova zadržali 22. septembra v Nórsku, kde sa predtým zúčastnil na konferencii o posilnení spolupráce medzi kanceláriami európskych národných parlamentov. Odvtedy bol vo väzbe.



Nórske médiá informovali, že Bočkariov pracuje v Rade federácie ako počítačový konzultant. Predstavitelia nórskeho parlamentu naň upozornili nórsku tajnú službu PST, keď si počas dvojdňovej konferencie, na ktorej sa v Osle zišli IT pracovníci európskych parlamentov, všimli jeho údajne podozrivé správanie.



Samotný Bočkariov i Rusko odmietajú obvinenia, ktoré voči ruskému občanovi vzniesli nórske úrady.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová začiatkom októbra v Moskve uviedla, že kauza Bočkariov "je vydieraním zo strany nórskych orgánov, ktoré chcú takto zachrániť nórskeho občana Frodeho Berga, obvineného v Rusku zo špionáže".