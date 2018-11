Nórsko si pre vraždu novinára predvolalo saudskoarabského veľvyslanca

Chášukdží, kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a prispievateľ denníka Washington Post, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule.

Oslo 2. novembra (TASR) - Nórsko si vo štvrtok predvolalo veľvyslanca Saudskej Arábie v Nórsku. Urobilo tak v súvislosti s vraždou saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zabili začiatkom októbra na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, informovala agentúra Reuters.



"Saudskoarabského veľvyslanca sme na vraždu Džamála Chášukdžího niekoľkokrát upozornili a viackrát sme mu tlmočili naše stanovisko. Naposledy sme ho na to, ako vážne túto záležitosť berieme, upozornili včera, keď bol na pohovore na ministerstve zahraničných vecí," uviedla šéfka nórskej diplomacie Ine Eriksenová Söreideová.



Chášukdží, kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a prispievateľ denníka Washington Post, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule.



Rijád najskôr popieral, že by čokoľvek vedel o tom, čo sa stalo 59-ročnému novinárovi, a až po dlhšom čase oznámil, že Chášukdží zomrel na konzuláte pri "pästnom súboji". Neskôr saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr označil novinárovu smrť za "vraždu" spáchanú pri "zločineckej operácii".



Podľa úradu hlavného istanbulského prokurátora Irfana Fidana sa stal Chášukdží obeťou úkladnej vraždy, pri ktorej ho uškrtili hneď po vstupe do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Páchatelia telo potom údajne rozštvrtili a zbavili sa ho.