Nositeľom Nansenovej ceny za rok 2018 sa stal lekár z Južného Sudánu

Ženeva 25. septembra (TASR) - Prestížnu Nansenovu cenu, udeľovanú každoročne Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), získal za rok 2018 juhosudánsky lekár Evan Atar Adaha, ktorý svoj život zasvätil ľuďom utekajúcim pred násilnosťami v Sudáne a Južnom Sudáne.



Podľa spravodajskej televíznej stanice France 24 o tom v utorok informoval samotný UNHCR so sídlom v Ženeve.



Slávnostné odovzdanie ceny sa uskutoční v tomto švajačiarskom meste 1. októbra. Očakáva sa, že hlavný prejav prednesie austrálska herečka Cate Blanchettová, ktorá v rámci UNHCR pôsobí ako veľvyslankyňa dobrej vôle.



Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi vo svojom vyhlásení na margo nového laureáta Nansenovej ceny uviedol, že chirurg Evan Atar Adaha zachránil tisíce ľudí a dal nespočetnému zástupu mužov, žien a detí novú šancu budovať svoj život.



Grandi uviedol, že to, čo Atar robí už desaťročia v konfliktnej zóne, je "úžasným príkladom hlbokej ľudskosti a altruizmu".



Atar pochádza z juhosudánskeho mesta Torit. Medicínu vyštudoval v Egypte. V roku 1997, keď v oblasti okolo Modrého Nílu vypukli boje, sa vrátil do tohto regiónu a založil tam svoju prvú nemocnicu. V roku 2011 po vystupňovaní násilností musel túto oblasť opustiť a presunul sa aj so svojím tímom k mestu Bunj na severovýchode medzičasom už nezávislého Južného Sudánu. Atar tam momentálne vedie nemocnicu pre komunitu viac ako 200.000 ľudí.



Od začiatku svojho pôsobenia v meste Bunj sa Atar snaží získať finančnú pomoc a školiť mladých ľudí, aby dokázali poskytovať ošetrovateľské služby či zdravotnú starostlivosť ženám.



UNHCR vo svojom vyhlásení poznamenáva, že tento juhosudánsky chirurg žije v stane v blízkosti nemocnice, zatiaľ čo jeho rodina býva v kenskom Nairobi.



Nansenovu cenu udeľuje UNHCR každoročne jednotlivcovi, skupine alebo organizácii ako uznanie za výnimočnú pomoc utečencom, vnútorným presídlencom alebo osobám bez štátnej príslušnosti. Cenu prvýkrát udelili v roku 1954.



Je pomenovaná po nórskom polárnikovi, štátnikovi a laureátovi Nobelovej ceny mieru Fridtjofovi Nansenovi, ktorý ako prvý vysoký komisár pre utečencov pri Spoločnosti národov presadil významné kroky na posilnenie hlasov násilne vysídlených.



Nansenova cena sa skladá z pamätnej medaily a 100.000 dolárov darovaných vládami Nórska a Švajčiarska. Peniaze sú určené na spustenie projektov v spolupráci s UNHCR na pomoc násilne vysídleným.



Program Nansenovej ceny podporujú švajčiarska a nórska vláda, Nórska rada pre utečencov (NRC) a nadácia IKEA Foundation.