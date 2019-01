Nová epidémia horúčky lassa usmrtila v Nigérii 16 ľudí

Celkovo bolo od 1. januára identifikovaných 172 podozrivých prípadov a z nich 60 označili za pozitívne.

Lagos 23. januára (TASR) - Nigérijské zdravotnícke úrady ohlásili v utorok novú epidémiu horúčky lassa, ktorá od začiatku januára zabila 16 ľudí, a to i napriek vlaňajšiemu úspešnému zastaveniu šírenia tejto choroby. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Od začiatku epidémie v roku 2019 už došlo k 16 úmrtiam medzi potvrdenými prípadmi," napísalo v správe Národné centrum pre kontrolu chorôb (NCDC) a dodalo, že ide o 26,7-percentnú úmrtnosť v potvrdených prípadoch.



Celkovo bolo od 1. januára identifikovaných 172 podozrivých prípadov a z nich 60 označili za pozitívne.



"Vzhľadom na zvýšenie počtu prípadov horúčky lassa vyhlásilo NCDC výskyt tejto choroby za epidémiu a aktivovalo plán príslušných opatrení," uviedlo centrum v správe. Opatrenia sú koordinované so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), s americkým Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ako aj s predstaviteľmi zdravotníctva v nigérijskej vláde.



Vírus zistili v siedmich z 36 štátov Nigérie a na Teritóriu hlavného mesta Abuja.



Epidémia horúčky lassa z roku 2018 zabila 171 ľudí a bola to jedna z najhorších epidémií tejto choroby v krajine, pretože postihla až 23 štátov Nigérie. Kľúčovú úlohu pri zastavení šírenia horúčky zohrala rýchla reakcia zdravotníckych úradov.



Horúčka lassa patrí do tej istej skupiny vírusových ochorení ako ochorenia spôsobené vírusom marburg a ebola, ktoré vyvolávajú infekcie s horúčkou, zvracanie a v najhorších prípadoch krvácanie vnútorných orgánov. Názov je odvodený od mesta Lassa na severe Nigérie, kde túto chorobu v roku 1969 prvýkrát zistili.



Vírus sa šíri kontaktom s potravinami alebo predmetmi v domácnosti, kontaminovanými močom alebo výkalmi infikovaných potkanov, alebo priamym kontaktom s telesnými tekutinami nakazenej osoby. Dá sa tomu zabrániť zvýšenou hygienou a vyhýbaním sa všetkým kontaktom s potkanmi.