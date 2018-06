Odchádzajúca španielska vláda dala zelenú novému katalánskemu kabinetu

Nová katalánska vláda vedená premiérom Quimom Torrom spĺňa hlavnú požiadavku Madridu - nie sú v nej žiadni väznení ani v exile žijúci politici.

Barcelona 1. júna (TASR) - Nová katalánska vláda sa môže ujať moci. V piatok totiž v oficiálnom vestníku katalánskej vlády vyšiel dekrét o vymenovaní jej členov. Informovala o tom agentúra Catalan News Agency (CNA).



CNA dodala, že nová vláda premiéra Quima Torru sa na svojom prvom zasadaní zíde v sobotu o 11.30 h SELČ a jej členovia sa ujmú svojich funkcii. Následne sa v Katalánsku ukončí priamy dohľad Madridu a obnoví sa samospráva regiónu.



Medzičasom už bývalý španielsky premiér Mariano Rajoy, ktorý poslednú katalánsku vládu premiéra Carlesa Puigdemonta v nadväznosti na vyhlásenie nezávislosti odvolal vlani v októbri, nariadil zrušenie priameho dohľadu hneď po tom, ako sa ministri Torrovej vlády ujmú svojich funkcií, dodala CNA.



Išlo o podmienku, po ktorej splnení bol Madrid ochotný zverejniť nominácie na ministrov a zrušiť svoj priamy dohľad nad Katalánskom. Priama správa Madridu na Katalánsko bola uvalená po tom, ako tamojší regionálny parlament vlani v októbri jednostranne vyhlásil nezávislosť. Madrid v reakcii na to aktivoval článok 155 španielskej ústavy, ktorým prebral dohľad nad týmto prosperujúcim regiónom a vypísala predčasné voľby do katalánskeho parlamentu.



Voľby sa konali vlani v decembri a víťazne z nich vyšli opäť proseparatistické strany. Trvalo im však pol roka, kým navrhli takého kandidáta na post premiéra, ktorého by Madrid odobril.



Torra bol zvolený za premiéra pred dvoma týždňami a bol súčasne prvým kandidátom, ktorého Španielsko neobvinilo zo vzbury. Predchádzajúci traja kandidáti - expremiér Carles Puigdemont, Jordi Sánchez a Jordi Turull - sú trestne stíhaní a nemohli sa v katalánskom parlamente osobne zúčastniť na rozprave a hlasovaní o svojej kandidatúre, čo Madrid vyžadoval.



V prípade Torru Madrid akceptoval až druhý návrh na zloženie jeho vlády. Ten prvý z 19. mája Madrid odmietol, pretože Torra za ministrov navrhol dvoch väznených a dvoch v exile sa skrývajúcich politikov. V utorok však Torra zverejnil nové zloženie svojej vlády, v ktorom títo politici už nie sú.