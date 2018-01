Nová obranná stratégia USA sa sústredí na Rusko a Čínu

Pentagón v piatok zverejnil 11-stranovú verziu tohto strategického dokumentu, ktorá však neodhaľuje podrobnosti o tom, ako chcú USA čeliť Rusku a Číne.

Washington 20. januára (TASR) - Jadrom novej národnej obrannej stratégie USA už nie je boj proti terorizmu, ale vytvorenie protiváhy Rusku a Číne. Oznámil to v piatok americký minister obrany Jim Mattis.



Podľa agentúry Reuters ide o ďalšiu známku toho, že USA po vyše 15 rokoch opúšťajú ako prioritu boj proti islamským militantom.



Pri predstavovaní novej stratégie, ktorá stanovuje priority pre Pentagón na ďalšie roky, minister obrany Jim Mattis označil Rusko a Čínu za "revizionistické mocnosti", ktoré "sa snažia vytvoriť svet v súlade so svojimi autoritárskymi modelmi".



"Budeme aj naďalej viesť kampaň proti teroristom, ako to robíme v súčasnosti, avšak súperenie veľmocí, a nie terorizmus, je teraz primárnym ťažiskom americkej národnej bezpečnosti," vysvetlil Mattis.



Pentagón v piatok zverejnil 11-stranovú verziu tohto strategického dokumentu, ktorá však neodhaľuje podrobnosti o tom, ako chcú USA čeliť Rusku a Číne.



Na dokument už reagoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, a to počas tlačovej konferencie v sídle OSN v New Yorku.



"Je poľutovaniahodné, že namiesto toho, aby sme mali normálny dialóg, namiesto toho, aby sme využívali základ medzinárodného práva, USA sa snažia dokázať svoje vedúce postavenie prostredníctvom takýchto konfliktných stratégií a koncepcií... Sme otvorení dialógu, sme pripravení diskutovať o vojenských doktrínach," odkázal Lavrov.



Čína na dokument bezprostredne nereagovala, dodal Reuters.