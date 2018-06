Nová ochrana Eiffelovej veže pred útočníkmi stála takmer 35 miliónov

Novú podobu bezpečnostnej ochrany veže prezentovala vo štvrtok v Paríži spoločnosť Sete, ktorá je jej prevádzkovateľom.

Paríž 14. júna (TASR) - Jednu z dominánt francúzskej metropoly - Eiffelovu vežu - budú pred možnými teroristickými útokmi chrániť v budúcnosti tri metre vysoké steny z nepriestrelného skla s hrúbkou 6,5 centimetra.



Novú podobu bezpečnostnej ochrany veže prezentovala vo štvrtok v Paríži spoločnosť Sete, ktorá je jej prevádzkovateľom. Podľa slov šéfa spoločnosti Bernarda Gaudillera predstavujú spomínané sklenené steny absolútnu ochranu pred akýmkoľvek druhom munície.



Informovali o tom francúzske elektronické médiá.



Steny budú chrániť "eiffelovku" od rieky Seiny až po Marsove polia na opačnej strane, avšak turistom nebudú prekážať vo výhľade.



Na ďalších dvoch stranách veže pozdĺž záhrad by bezpečnosť malo zvýšiť kovové oplotenie s mrežami začlenené do prostredia, vysoké 3,24 metra.



V okolí veže nebudú chýbať piliere, ktoré musia zabrániť prípadným pokusom o útok motorovými vozidlami.



Práce na bezpečnostnej koncepcii vypracovanej v spolupráci s francúzskou políciou, ktoré sa začali vlani v jeseni a ktorých väčšina sa ukončí do polovice júla a zvyšok do polovice septembra, si vyžiadali náklady vo výške takmer 35 miliónov eur.