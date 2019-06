Nová rakúska kancelárka sa po prvý raz prihovorila občanom

Kancelárka pripomenula, že Rakúsko disponuje nezávislým súdnictvom, slobodnými médiami a funkčným riadením krajiny.

Viedeň 3. júna (TASR) - Dočasná rakúska kancelárka Brigitte Bierleinová vo svojom prvom prejave k občanom v pondelok zdôraznila zodpovednú úlohu, ktorú spolu so svojím vládnym tímom prebrali. Zároveň apelovala na politické strany, aby čo najskôr uskutočnili prípravy na nové parlamentné voľby. Informovala o tom agentúra APA.



Bierleinová sa prezidentovi Alexandrovi Van der Bellenovi poďakovala za dôveru a zdôraznila, že je jej "veľkou cťou" prvýkrát sa Rakúšanom prihovoriť ako kancelárka. Zároveň vyjadrila svoju "hlbokú vďaku" a pripomenula "veľkú zodpovednosť", ktorá sa s týmto úradom spája. Dodala, že post kancelárky prijíma s pokorou.



Kancelárka pripomenula, že Rakúsko disponuje nezávislým súdnictvom, slobodnými médiami a funkčným riadením krajiny.



Členovia dočasnej vlády sú podľa jej slov nepochybne experti, ktorí majú za sebou dlhé obdobie služieb v záujme republiky. Riadenie štátnych záležitostí je podľa nej teda v "najlepších rukách".



Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v pondelok vymenoval novú dočasnú vládu, ktorá pozostáva z vysoko postavených verejných činiteľov. Tento kabinet zároveň poveril riadením štátnych záležitostí do nadchádzajúcich predčasných volieb.



Predčasné parlamentné voľby by sa mali po páde vládnej koalície Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) bývalého kancelára Sebastiana Kurza a krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) uskutočniť v septembri.