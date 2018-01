Nová šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová rokovala v Sofii

Na margo prístupových rokovaní EÚ s Tureckom povedala, že v tejto otázke existujú určité detaily, v ktorých sa názory oboch krajín líšia.

Sofia 18. januára (TASR) - Bulharsko a Rakúsko zastávajú rovnaký postoj k európskej integrácii krajín západného Balkánu, uviedla vo štvrtok po rokovaniach s rakúskou ministerkou zahraničných vecí Karin Kneisslovou v Sofii šéfka bulharskej diplomacie Ekaterina Zacharievová.



Na margo prístupových rokovaní EÚ s Tureckom povedala, že v tejto otázke existujú určité detaily, v ktorých sa názory oboch krajín líšia.



Turecko označila Zacharievová podľa agentúry APA za veľmi dôležitého partnera v boji proti terorizmu a v utečeneckej kríze. Pripomenula, že vďaka dohode EÚ-Turecko sa podarilo znížiť počet utečencov smerujúcich do Bulharska o 84 percent. Za dôležité označila udržiavanie dialógu s Ankarou, avšak dodala, že predpokladom pre jej vstup do Únie zostáva rešpektovanie všetkých princípov právneho štátu.



Kneisslová pred budúcotýždňovou návštevou Turecka informovala, že absolvovala niekoľko príjemných telefonátov s tamojším rezortným kolegom Mevlütom Čavušoglom. Aj ona zdôraznila význam zachovania dialógu, avšak dodala, že vzťahy Bruselu a Ankary patria takpovediac do iného spisu.



Rakúska ministerka ocenila prístup Bulharska k riešeniu utečeneckej krízy a zdôraznila, že Viedeň podporuje snahy Sofie o začlenenie sa do Schengenu.



Kneisslová avizovala, že jej krajina sa počas terajšieho predsedníctva v Rade EÚ bude zasadzovať za komplexnú reformu migračnej a azylovej politiky.



Na záver návštevy Bulharska prijal rakúsku ministerku zahraničných vecí aj prezident Rumen Radev, ktorý vyjadril nádej, že spolupráca oboch krajín počas obdobia bulharského predsedníctva v EÚ posilní aj dvojstranné vzťahy.