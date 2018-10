Novaja gazeta: Agenti GRU nedodržiavali zásady práce v zahraničí

Z informácií zo zdrojov novinárskeho centra Dosje vyplýva, že vinu za odhalenie ruských agentov pri ich operácii v Holandsku nesie druhý tajomník ruského veľvyslanectva Konstantin Bachtin.

Moskva 9. októbra (TASR) - Ruský denník Novaja gazeta v utorok napísal, že na ruskom ministerstve obrany sa 6. októbra konala "tajná porada" venovaná "veľkým zlyhaniam ruskej vojenskej rozviedky v zahraničí". Autorom článku je novinár Sergej Kanev pôsobiaci v centre pre investigatívnu žurnalistiku Dosje. Vo svojom článku sa odvoláva na informované zdroje.



Podľa Kaneva bolo výsledkom analýzy činností všetkých skupín pôsobiacich v rámci vojenskej rozviedky GRU pri ruskom ministerstve obrany konštatovanie, že agenti GRU "nedodržiavali elementárne zásady nelegálnej a agentúrnej práce v zahraničí".



Z informácií zo zdrojov novinárskeho centra Dosje vyplýva, že vinu za odhalenie ruských agentov pri ich operácii v Holandsku nesie druhý tajomník ruského veľvyslanectva Konstantin Bachtin, ktorý koordinoval počítačový útok na sídlo Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu.



Centrum Dosje v tejto súvislosti tvrdí, že Bachtin sa narodil v roku 1978 v Baškirsku a slúžil v Chabarovskom kraji. V čase štúdia vo vojensko-diplomatickej akadémii v Moskve býval v tom istom internáte ako Anatolij Čepiga - muž podozrievaný z pokusu o otrávenie bývalého agenta GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije. Bachtinovu a Čepigovu rodinu spájali priateľské väzby, tvrdí Kanev.



Holandské úrady prednedávnom informovali, že v apríli tohto roku z krajiny vyhostili štyroch ruských občanov, ktorí mali v pláne uskutočniť počítačový útok na OPCW. Holandsko vyslovilo podozrenie, že za pokusom o kyberútok je ruská vojenská rozviedka GRU.



Štvoricu Rusov sa holandským bezpečnostným zložkám podarilo odhaliť aj vďaka spolupráci s USA a Britániou.



Holandské úrady tvrdia, že Rusi mali diplomatické pasy, čo podľa utorkovej správy rozhlasovej stanice Echo Moskvy potvrdilo aj ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Novaja gazeta dodala, že Rusi sa pri svojom zadržaní pokúsili zničiť jeden z mobilov, ktorý mali pri sebe. Ukázalo sa tiež, že notebook, ktorý zadržaným zhabali, bol použitý na získanie informácií z vyšetrovania okolností pádu lietadla Boeing z leta roku 2014 na východe Ukrajiny.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že technika, ktorú mali zadržaní Rusi pri sebe, bola potrebná na testovanie informačných systémov ruského veľvyslanectva v Holandsku, a to v dôsledku čoraz častejších útokov na počítačové siete ruských štátnych úradov. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov okrem toho označil cestu štvorice Rusov do Holandska za "rutinnú".



"Bola to bežná cesta. Neskrývali sa, keď prišli na letisko, ubytovali sa v hoteli a navštívili naše veľvyslanectvo," povedal Lavrov v pondelok podľa agentúry TASS.