Dôvera v Putina klesla v Rusku na minimum, tvrdí Novaja Gazeta

Moskva 18. januára (TASR) - Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi dôveruje 33,4 percenta Rusov a jeho pôsobenie vo funkcii odobruje 62,1 percenta respondentov. Vyplýva to z výsledkov telefonického prieskumu, ktorý od 9. do 13. januára urobila štátna sociologická agentúra VCIOM. Na svojej webovej stránke o tom informoval ruský denník Novaja gazeta.



Denník Novaja gazeta napísal, že hoci na webovej stránke VCIOM sú len údaje od roku 2006, riaditeľ VCIOM Valerij Fiodorov nedávno uviedol, že Putin bol doteraz pre občanov najmenej dôveryhodný v marci roku 2005, keď mu verilo 45 percent opýtaných.



Televízia Dožď vo svojom spravodajstve o výsledkoch januárového prieskumu VCIOM uviedla, že Putin dosiahol svoj najnižší rating dôvery od roku 2000, keď nastúpil do funkcie prezidenta Ruskej federácie.



Pri zostavovaní rebríčka politikov podľa ich dôveryhodnosti anketári žiadali respondentov, aby uviedli mená politikov, ktorým by zverili riešenie závažných problémov štátu. Pokiaľ ide o rebríček týkajúci sa výkonu funkcie, respondenti odpovedajú na otázku ohľadom pracovného výkonu konkrétneho politika.



Napriek všetkému sa Putin naďalej teší najväčšej dôvere spomedzi ruských politikov. Veľmi populárny minister obrany Sergej Šojgu má dôveru 13,7 percenta respondentov. Za ním nasledujú minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (9,3 %), líder Liberálnodemokratickej strany Ruska Vladimir Žirinovskij (9,3 %) a premiér Dmitrij Medvedev (8,3 %).



Nezávislé ruské Analytické centrum Jurija Levadu, známe ako Centrum Levada, zverejnilo tento týždeň výsledky prieskumu, z ktorého vyplýva, že viac ako polovica Rusov (53 percent) si želá demisiu vlády premiéra Medvedeva. Analytici upozornili, že tento ukazovateľ sa v priebehu decembra 2018 zvýšil o 20 percent.



Podobné výsledky vo svojom prieskume zaznamenala aj nadácia Verejná mienka (FON).