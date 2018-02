USA uvalilo sankcie na Islamský štát v Afrike, Ázii a Turecku

Ministerstvo financií uviedlo, že troch členov IS pôsobiacich na Filipínach, v Turecku a Somálsku osobitne označilo za takzvaných globálnych teroristov.

Washington 9. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila sankcie zamerané na skupiny teroristickej organizácie Islamský štát (IS) operujúce mimo jej pôvodných bášt v Iraku a Sýrii. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP.



Ministerstvo financií uviedlo, že troch členov IS pôsobiacich na Filipínach, v Turecku a Somálsku osobitne označilo za takzvaných globálnych teroristov. Sankcie zároveň zmrazujú akýkoľvek ich majetok v USA a zabraňujú Američanom nakladať s ním.



Ministerstvo spresnilo, že Abdulpatta Escalon Abubakar je "kľúčovým pomocníkom" Islamského štátu na Filipínach, kde pomáha militantnej organizácii s prevodom peňazí a nákupom zbraní.



Yunus Emre Sakarya sa tiež stal terčom sankcií za napomáhanie extrémistickej organizácii pri získavaní častí dronov. Podľa tvrdenia ministerstva je Sakaryova firma na elektroniku, sídliaca v Turecku, hlavnou zásobovacou spoločnosťou tohto druhu pre IS.



USA zamerali svoje sankcie aj na Mohameda Mira Aliho Yusufa a na jeho spoločnosť, ktorú riadi v Somálsku. Washington vyhlásil sankcie v období, keď sa objavujú obavy, že Islamský štát sa preskupuje v odľahlých krajinách.