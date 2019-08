Nového šéfa dozornej agentúry OSN vymenujú v októbri

Ako prvý svoju kandidatúru oznámil veľvyslanec Argentíny pri MAAE Rafael Grossi.

Viedeň 1. augusta (TASR) - Meno nového generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorý vo funkcii nahradí zosnulého japonského diplomata Jukiju Amana, by malo byť známe v októbri. Vyplýva to z časového plánu, na ktorom sa vo štvrtok dohodli členské štáty tejto medzinárodnej organizácie. Informovali o tom svetové agentúry.



Rada guvernérov MAAE sa na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí zhodla, že nominácie na post bude prijímať do 5. septembra, pričom nového generálneho riaditeľa vymenuje v októbri. Do funkcie by mal nastúpiť 1. januára 2020, vyplýva z tlačovej správy dozornej agentúry OSN so sídlom vo Viedni.



Spojené štáty a niektoré ďalšie krajiny presadzovali rýchly výber nového šéfa MAAE, ktorá okrem iného monitoruje dodržiavanie tzv. jadrovej dohody Iránu so svetovými veľmocami, zameranej na zabránenie vývoja nukleárnych zbraní Teheránom. Iné štáty však podľa diplomatov chceli na tento proces viac času, uviedla agentúra AFP.



Jukija Amano, ktorý bol generálnym riaditeľom MAAE od decembra 2009, zomrel 18. júla vo veku 72 rokov. Príčinu úmrtia nezverejnili, Amano však niekoľko mesiacov trpel nešpecifikovanou chorobou.



Do vymenovania jeho stáleho nástupcu povedie agentúru ako dočasný generálny riaditeľ rumunský diplomat a hlavný koordinátor MAAE Cornel Feruta, rozhodla minulý týždeň na ďalšom mimoriadnom zasadnutí Rada guvernérov.



Feruta je v diplomatických kruhoch vnímaný ako možný kandidát, k svojim plánom sa však zatiaľ nevyjadril.



Ako prvý svoju kandidatúru oznámil veľvyslanec Argentíny pri MAAE Rafael Grossi. Bývalý vedúci kancelárie MAAE v stredajšom tvíte napísal, že je v tejto veci "poctený podporou a dôverou" argentínskeho prezidenta Mauricia Macriho.