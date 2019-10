Noviny na podporu slobody tlače vyšli so začiernenou titulnou stranou

Sydney 21. októbra (TASR) - Noviny v celej Austrálii v pondelok vyšli s výrazne zredigovanými titulnými stranami na protest proti tajnostkárstvu vlády a záťahu na slobodu tlače. Ide o zriedkavú ukážku jednoty v popudlivom mediálnom prostredí, informuje tlačová agentúra AFP.



Národné i regionálne noviny vrátane denníkov The Australian, The Sydney Morning Herald a Australian Financial Review mali väčšinu správ na prednej strane začiernenú. V televíznych sieťach po celej krajine sa tiež objavili reklamy kladúce divákom otázku "Keď vláda pred vami skrýva pravdu, čo sa snaží zatajiť?"



Kampaň koalície "Právo vedieť" podnietili zásahy federálnej polície proti verejnoprávnej televíznej stanici ABC a mediálnemu konglomerátu News Corp Australia v súvislosti s dvoma správami, ktoré sa ukázali pre austrálsku vládu ako nepríjemné.



Kampaň sa zameriava na šesť požiadaviek vrátane vyňatia novinárov z prísnych zákonov o národnej bezpečnosti, ktoré podľa kritikov príliš ľahko dostanú do pasce reportérov vykonávajúcich si svoju prácu.



"Policajné zásahy v dome novinárky News Corp Australia Anniky Smethurstovej a v sydneyskej centrále ABC boli priamymi útokmi na slobodu tlače v Austrálii. Ide však len o špičku ľadovca," uviedol Paul Murphy, šéf odborovej organizácie Media, Entertainment & Arts Alliance (MEAA).



Traja novinári čelia možnému trestnému stíhaniu: Smethurstová za odhalenie skutočnosti, že vláda zvažovala plány na špehovanie obyvateľov, a dvojica reportérov stanice ABC za odkrytie údajných vojnových zločinov austrálskych špeciálnych jednotiek v Afganistane, píše AFP.



Mediálne skupiny volajú aj po rozšírení ochrany pre tzv. whistleblowerov z verejného sektoru - ktorým taktiež hrozí obvinenie z toho, že poskytli tlači citlivé informácie -, zlepšení režimu slobody informácií a reforme zákona o očierňovaní.



Austrálska legislatíva o očierňovaní je neslávne známa svojou zložitosťou a patrí medzi najprísnejšie na svete. Na rozdiel od väčšiny liberálnych demokracií Austrália nemá listinu práv alebo ústavne zakotvenú ochranu slobody slova.