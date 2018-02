Novou generálnou tajomníčkou CDU sa stane Krampová-Karrenbauerová

Päťdesiatpäťročná Krampová-Karrenbauerová, o ktorej sa doposiaľ hovorilo ako o vychádzajúcej hviezde CDU, vystrieda vo funkcii generálneho tajomníka strany 43-ročného Petra Taubera.

Berlín 19. februára (TASR) - Doterajšia premiérka nemeckej spolkovej krajiny Sársko Annegret Krampová-Karrenbauerová by sa mala stať novou generálnou tajomníčkou Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU). Na tento post ju v pondelok navrhla samotná šéfka CDU Angela Merkelová, informovala tlačová agentúra DPA.



Päťdesiatpäťročná Krampová-Karrenbauerová, o ktorej sa doposiaľ hovorilo ako o vychádzajúcej hviezde CDU, vystrieda vo funkcii generálneho tajomníka strany 43-ročného Petra Taubera. Do funkcie by ju mali zvoliť na nasledujúcom straníckom sneme 26. februára v Berlíne.



Krampová-Karrenbauerová sa v tejto súvislosti vzdala svojho postu šéfky krajinskej vlády v Sársku. Toto rozhodnutie a zmenu orientácie na Berlín odôvodnila nestabilnou politickou situáciou v krajine. "Toto rozhodnutie sa mi nerobilo jednoducho," vysvetlila s tým, že Nemecko prechádza ťažkým obdobím. Novým krajinským premiérom Sárska by sa mal stať 40-ročný Tobias Hans.



Merkelovej pondelkové rozhodnutie nominovať na post generálneho tajomníka CDU Krampovú-Karrenbauerovú médiá vnímajú ako veľmi dobré nastavenie budúceho smerovania tejto političky, ktorá by sa mohla v budúcnosti zhostiť vedenia CDU, prípadne byť nástupníčkou kancelárky Merkelovej.