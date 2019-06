Novou hovorkyňou Bieleho domu bude Stephanie Grishamová

Grishamová v novej funkcii nahradí Sarah Sandersovú, kritizovanú za to, že novinárom pokrývajúcim dianie v Bielom dome len zriedkavo poskytovala vyjadrenia, pripomína agentúra AFP.

Washington 25. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vymenoval za novú hovorkyňu Bieleho domu Stephanie Grishamovú, ktorá dosiaľ zastávala post hovorkyne jeho manželky Melanie. Menovanie Grishamovej do funkcie - hovorkyne Bieleho domu i šéfky tamojšieho oddelenia komunikácie s verejnosťou - oznámila na Twitteri práve Trumpova manželka, informuje agentúra AFP.



"Teší ma, že môžem oznámiť, že Stephanie Grishamová bude novou tlačovou tajomníčkou Bieleho domu a riaditeľkou komunikácie. Bola s nami od roku 2015 - prezident a ja nevieme o nikom lepšom, kto by (takto) slúžil našej administratíve i našej krajine," napísala Trumpová na Twitteri.



Grishamová v novej funkcii nahradí Sarah Sandersovú, kritizovanú za to, že novinárom pokrývajúcim dianie v Bielom dome len zriedkavo poskytovala vyjadrenia, pripomína agentúra AFP.



Sandersovej odchod z prominentného postu oznámil Trump 13. júna. Uviedol vtedy, že ako hovorkyňa skončí na konci júna. Oznámenie bolo pomerne prekvapivé, keďže Trumpova administratíva dovtedy nijakým spôsobom nenaznačovala, že by sa k Sandersovej odchodu schyľovalo, napísala vtedy AFP. Pripomenula tiež, že Sandersová bola síce lojálna voči Trumpovi, no mala problematický až bojovný vzťah k novinárom pokrývajúcim dianie v Bielom dome. Pripisuje sa jej pritom zodpovednosť za zrušenie tamojších každodenných tlačových brífingov, ktoré fungovali za predošlých prezidentov.