Novozaložené alžírske hnutie požaduje odstúpenie prezidenta Butefliku

Alžír 19. marca (TASR) - Novozaložené alžírske hnutie Národná koordinácia za zmenu, ktoré vedú politici, opoziční predstavitelia a aktivisti, vyzvalo prezidenta Abdala Azíza Butefliku, aby po uplynutí svojho funkčného obdobia, ktoré sa končí 28. apríla, odstúpil. Zároveň požadujú, aby armáda nezasahovala do politiky, informovala v utorok agentúra Reuters.



Hnutie vo svojom vyhlásení s názvom Platforma zmeny vyslovilo požiadavku aj na odstúpenie vlády. "Je nevyhnutné, aby nový personál zaviedol v systéme zásadné zmeny," uvádza sa vo vyhlásení.



Predstavitelia moci v Alžírsku vždy dokázali zmanipulovať slabú opozíciu, konštatovala agentúra Reuters. Počas protestov tisícov Alžírčanov za radikálnu zmenu systému, ktoré vyvrcholili v piatok minulý týždeň, sa však do popredia dostali vplyvní oponenti režimu.



Buteflika minulý týždeň po vlne masových protivládnych protestov oznámil, že nebude kandidovať na piate funkčné obdobie. Súčasne povedal, že zostane vo funkcii aj po 28. apríli, keď mu vyprší mandát. V úrade chce zotrvať do najbližších prezidentských volieb. Toto hlasovanie vypísané na apríl však Buteflika odložil na neurčito.



Na odstúpenie vyzval Butefliku cez víkend aj šéf najväčšej islamskej strany v Alžírsku Hnutie za mierovú spoločnosť Abdar Razák Makrí.



Prezident Buteflika, ktorý je v úrade od roku 1999, má vážne zdravotné problémy a na verejnosti takmer nevystupuje. Mnohí Alžírčania ho vnímajú len ako bábku v rukách armády, rodinných klanov a vplyvnej podnikateľskej elity.