Novozélanďania z materstva svojej premiérky Ardernovej obavy nemajú

Tridsaťsedemročná šéfka labouristov 19. januára oznámila, že s partnerom Clarkom Gayfordom očakávajú v júni narodenie svojho prvého dieťaťa.

Wellington 31. januára (TASR) - Novozélanďania dôverujú svojej premiérke Jacinde Ardernovej, že bude zvládať obe úlohy, a síce byť matkou a zároveň aj viesť krajinu. Uviedla to v stredu agentúra DPA.



Po šesťtýždňovej prestávke, počas ktorej bude krajinu viesť vicepremiér Winston Peters, sa ministerská predsedníčka plánuje vrátiť do úradu. S dieťaťom potom zostane doma na materskej dovolenke Ardernovej partner, moderátor obľúbenej televíznej relácie o rybárčení.



Tretina občanov Nového Zélandu si myslí, že dvojaká rola premiérky bude mať na vystupovanie Ardernovej ako vrcholnej politickej predstaviteľky pozitívny vplyv, pričom 40 percent sa domnieva, že materstvo jej prácu žiadnym spôsobom neovplyvní.



Podľa prvého prieskumu verejnej mienky od septembrových volieb si premiérka polepšila. V súčasnosti sú jej preferencie na 37,9 percentách, čo predstavuje nárast o 8,3 percenta.



Ardernová vytýčila svoje najnovšie ciele v prejave po zavŕšení prvých 100 dní v úrade. Premiérka sa rozhodla, že jej vláda výrazne zníži mieru detskej chudoby a do desiatich rokov urobí z Nového Zélandu krajinu s najlepšími podmienkami pre život detí.