Novozélandská premiérka sa pripravuje na pôrod a rodičovskú dovolenku

Wellington 11. júna (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová má v nedeľu termín pôrodu svojho prvého dieťaťa. Mala by sa tak stať druhou premiérkou v novodobých dejinách, ktorá porodí dieťa počas výkonu funkcie. Prvou bola pakistanská predsedníčka vlády Bénazír Bhuttová, ktorá v roku 1990 priviedla na svet dcéru Bachtavar.



Ardernová v pondelok oznámila, že končí s pracovnými cestami a presúva sa do svojho domovského Aucklandu, odkiaľ bude pracovať až do pôrodu, po ktorom si vyberie šesť týždňov rodičovskej dovolenky. Počas nej ju bude zastupovať podpredseda vlády Winston Peters. Ardernová však bude mať k dispozícii všetky vládne dokumenty a bude sa vyjadrovať ku všetkým zásadným rozhodnutiam vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti štátu.



V rozhovore s novinármi Ardernová povedala, že pôrod by sa mal uskutočniť v nemocnici v Aucklande. Uviedla tiež, že so správou o narodení dieťaťa sa podelí s verejnosťou, pričom však zároveň dúfa, že bude mať čas vychutnať si radosť z príchodu nového člena aj v kruhu rodiny.



Ardernová nepovedala, či sa jej narodí chlapec alebo dievča. Na otázku, či sa s otcom dieťaťa Clarkom Gayfordom pokúšali vybrať meno, uviedla, že je to ťažké a spýtala sa novinárov, či majú nejaké tipy.