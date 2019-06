Nový Európsky parlament zasadne v júli

Z pôvodnej zostavy 13 slovenských europoslancov do nového zloženia EP prešli iba Monika Beňová a Ivan Štefanec. Ďalší 12 slovenskí poslanci sú v európskom zákonodarnom zbore nováčikovia.

Brusel 7. júna (TASR) - Čas od májových volieb do Európskeho parlamentu (EP) až po jeho prvé plenárne zasadnutie v novom zložení na začiatku júla je naplnený dotváraním politických frakcií, uchádzaním sa poslancov o členstvo vo výboroch a delegáciách a aj lobovaním v prospech novozvolených europoslancov. Pre TASR to uviedli slovenskí europoslanci Monika Beňová (Smer-SD) a Ivan Štefanec (KDH).



Z pôvodnej zostavy 13 slovenských europoslancov (2014-2019) do nového zloženia EP prešli iba Monika Beňová (Smer-SD), ktorá začína svoj štvrtý mandát, a Štefanec s druhým mandátom. Ďalší 12 slovenskí poslanci sú v európskom zákonodarnom zbore nováčikovia.



Podľa Štefanca sa v tomto období tvoria politické skupiny a dopĺňajú sa menami pracovné výbory. "Zbierajú sa všetky požiadavky poslancov, v akých výboroch chcú pôsobiť. Je to rozhodnutie najmä na úrovni politických frakcií, ktoré presadzujú ľudí do výborov. Je to čas veľkého lobovania a mnohých rokovaní s inými národnými delegáciami," vysvetlil Štefanec, ktorý zostal šéfom slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP) v europarlamente.



Beňovú si zvolili za vedúcu v trojčlennej slovenskej delegácii socialistov a demokratov v EP (S&D). Poslankyňa ocenila, že ďalší dvaja členovia tejto frakcie Miroslav Číž a Robert Hajšel majú dlhoročné skúsenosti či už z pôsobenia v NR SR alebo priamo s bruselskými inštitúciami a poznajú chod legislatívnych procesov.



Každý poslanec EP je členom aspoň jedného pracovného výboru a v inom výbere figuruje ako náhradník. Rovnako má každý poslanec právo byť členom nejakej delegácie EP pre vzťahy s krajinami a organizáciami mimo EÚ a v inej delegácii byť ako náhradník.



Beňová by chcela pôsobiť vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), ako druhý výbor by chcela Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). Číž si podľa jej slov vybral Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a ako druhý by chcel Hospodársky a menový výbor (ECON), kým Hajšel má záujem o Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a v druhom rade o Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI), kde Slovensko nemalo členov od roku 2009.



Štefanec by podľa vlastných slov rád pokračoval ako člen výboru IMCO, ktorý pomohol presadiť zrušenie roamingových poplatkov, odbúrať geoblokácie, dodržiavanie rovnakej kvality výrobkov a finančné sankcie za ich nedodržanie a ktorý dozerá aj na európske dotácie. Jeho kolegyňa z KDH Miriam Lexmann sa po príchode do EP (avšak až po brexite) chce začleniť do Výboru pre zahraničnú politiku (AFET) a Výboru pre ústavné veci (AFCO).



Vladimír Bilčík (SPOLU-Občianska demokracia) sa tiež zaujíma o zahraničnopolitický výbor a Michal Wiezik z tej istej strany by ako environmentalista rád pôsobil vo výbore ENVI.



Rady slovenskej delegácie EPP posilnil aj Peter Pollák (OĽaNO), ktorý má záujem o Výbor pre regionálny rozvoj (REGI) a Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT).



Štefancovi v rámci frakcie EPP zostáva post predsedu platformy SME Europe na podporu malého a stredného podnikania.



