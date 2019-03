Nový palestínsky premiér má na zostavenie vlády tri týždne

Ištaja je ekonóm so vzdelaním získaným v Británii a v Abbásovom hnutí Fatah zastával aj ministerskú funkciu.

Ramalláh 10. marca (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v nedeľu poveril nového premiéra Muhammada Ištaju, aby zostavil novú palestínsku vládu. Informovala o tom palestínska agentúra WAFA.



Ištaja má na sformovanie svojej vlády tri týždne. Po ich uplynutí môže požiadať ešte o ďalšie dva týždne. Ak však ani potom nepredstaví svoj kabinet, poverenie na zostavenie vlády mu odoberú a zveria inej osobe.



Ištaja je ekonóm so vzdelaním získaným v Británii a v Abbásovom hnutí Fatah zastával aj ministerskú funkciu. Bol tiež mierovým vyjednávačom s Izraelom a v súčasnosti predsedá Palestínskej hospodárskej rade pre rozvoj a obnovu (PECDAR).



Abbás v nedeľu na stretnutí s novým premiérom povedal, že úlohou novej vlády bude urýchliť znovuzjednotenie Západného brehu a pásma Gazy a v záujme posilnenie demokracie usporiadať voľby na Západnom brehu - vrátane východného Jeruzalema - a v pásme Gazy.



Vláda by podľa Abbása mala aj naďalej finančne podporovať rodiny palestínskych väzňov v izraelských väzniciach i pozostalých po Palestínčanoch zabitých izraelskou armádou.



Za úlohu novej vlády Abbás označil aj podporu nárokov Palestínčanov na "zem ich predkov" a obhajobu Jeruzalema ako mesta posvätného pre moslimov a kresťanov, a to v situácii, keď sa časť izraelských predstaviteľov - podľa názoru Palestínčanov - snaží zmeniť jeho doterajší status.



Ištajova vláda by mala podniknúť aj kroky zamerané na to, aby na palestínskych územiach vybudovala silné národné hospodárstvo, dodala agentúra WAFA s odvolaním sa na Abbása.



Muhammad Ištaja vo funkcii palestínskeho premiéra nahradí Rámího Hamdalláha, ktorý svoju abdikáciu oznámil v januári po tom, čo sa mu za celé roky nepodarilo zmieriť Fatah so súperiacim hnutím Hamas.



Po vymenovaní do funkcie predsedu palestínskej vlády bude mať Ištaja na starosti vytvorenie nového kabinetu.



Mahmúd Abbás stojí na čele obmedzenej palestínskej samosprávy na Izraelom okupovanom západnom brehu rieky Jordán a Hamas, ktorý zvíťazil v parlamentných voľbách v roku 2006, má zase svojho vlastného premiéra v pásme Gazy.