Nový premiér Madagaskaru prisľúbil boj s korupciou a spravodlivé voľby

Politická kríza na Madagaskare vypukla v apríli po prijatí nového volebného zákona, ktorý by podľa opozície počas parlamentných volieb naplánovaných na záver roka, nadržiaval vládnucej strane.

Antananarivo 6. júna (TASR) - Nový madagaskarský premiér Christian Ntsay zložil v stredu sľub, pričom sa zaviazal zlikvidovať v krajine údajnú korupciu, ktorá prinútila jeho predchodcu po násilných pouličných protestoch rezignovať. Informovala o tom agentúra DPA.



Christian Ntsay, technokrat z Medzinárodnej organizácie práce (MOP), bol nominovaný na post premiéra po rezignácii Oliviera Mahafalyho Solonandrasanau. Ten odstúpil v pondelok zo svojej funkcie po tom, ako armáda pohrozila vojenským prevratom so zámerom ukončiť politickú krízu v tejto ostrovnej africkej krajine.



"Prvou prioritou je pripraviť sa na transparentné a dôveryhodné voľby prístupné pre všetkých, ktorých výsledky budú všetci akceptovať," ubezpečil voličov Ntsay. Medzi jeho priority bude podľa jeho slov tiež obnova bezpečnosti a boj proti korupcii.



Politická kríza na Madagaskare vypukla v apríli po prijatí nového volebného zákona, ktorý by podľa opozície počas parlamentných volieb, naplánovaných na záver roka, nadržiaval vládnucej strane.



Odstúpenie hlavy štátu a premiéra požadovalo 73 opozičných poslancov a ich stúpenci v uliciach v centre hlavného mesta Antananarivo vyše mesiaca.



Vytvorenie novej vlády národnej jednoty nariadil 25. mája ústavný súd. Nový premiér má teraz za úlohu sformovať novú vládu do konca týždňa.