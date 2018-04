Nový šéf americkej diplomacie pricestoval do Saudskej Arábie

Po rokovaniach v Saudskej Arábii ešte navštívi Mike Pompeo Izrael a Jordánsko. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu po nástupe do funkcie 26. apríla.

Rijád 29. apríla (TASR) - Nový americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v sobotu do Saudskej Arábie, čím odštartoval svoje blízkovýchodné turné. Po rokovaniach v Saudskej Arábii ešte navštívi Izrael a Jordánsko. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu po nástupe do funkcie 26. apríla.



Ako informovala agentúra AP, návšteva Mikea Pompea sa koná niekoľko týždňov pred niekoľkými kľúčovými termínmi, ktoré majú potenciál ešte viac rozvíriť situáciu v tomto nestabilnom regióne.



Americký prezident Donald Trump stanovil 12. máj ako konečný termín pre rozhodnutie, či sa USA stiahnu z jadrovej dohody s Iránom, čo sa zdá byť aj pravdepodobné napriek nesúhlasu zo strany ďalších signatárov dohody.



O dva dni neskôr plánujú USA otvoriť v Jeruzaleme svoje nové veľvyslanectvo. Podľa AP pôjde o významný posun v americkej politike voči Izraelu a Palestínčanom, ktorí tiež tvrdia, že sväté mesto je ich hlavným mestom.



Vlani v decembri uznal prezident USA Donald Trump Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a rozhodol o presune americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema. K oficiálnemu otvoreniu presťahovaného veľvyslanectva USA by malo dôjsť už 14. mája pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku Izraela.



Čo sa týka Iránu, táto krajina a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli 14. júla 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu, čím zavŕšili viac než desaťročie rokovaní na túto tému. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.



Trump dohodu s Iránom dlhodobo kritizuje a žiada, aby zohľadňovala aj iránsky program vývoja balistických rakiet či destabilizujúcu úlohu, ktorú islamská republika zohráva v oblasti Blízkeho východu. Otvoreným kritikom dohody je aj Pompeo, ktorý bol pred nástupom do funkcie šéfa diplomacie riaditeľom Ústrednej spravodajskej služby (CIA).