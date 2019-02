Nový šéf pozorovateľskej misie OSN v Jemene pricestoval do Saná

Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci známi ako húsíovia dobyli hlavné mesto Saná.

Saná 5. februára (TASR) - Dánsky generál vo výslužbe Michael Lollesgaard, ktorý je od uplynulého týždňa novým šéfom pozorovateľskej misie OSN v Jemene, pricestoval v utorok v sprievode tímu pozorovateľov do tamojšej metropoly Saná. Informovala o tom agentúra DPA.



Lollesgaard nahradil vo funkcii holandského generála Patricka Cammaerta, ktorého pred vyše mesiacom vybrali do funkcie veliteľa misie vyslanej do jemenského, strategicky dôležitého prístavného mesta Hudajda na pobreží Červeného mora. Úlohou pozorovateľskej misie je dohliadať na prímerie a presuny síl znepriatelených strán. Lollesgaardovo vymenovanie podporila uplynulý týždeň Bezpečnostná rada OSN.



Na prímerí v Hudajde sa dohodli zástupcovia medzinárodne podporovanej vlády a šiitských povstalcov húsíov počas mierových rokovaní, ktoré sa pod záštitou OSN konali koncom roka vo Švédsku. Vstúpilo do platnosti 18. decembra.



Hudajda - ležiaca v západnej časti Jemenu - je strategicky dôležitá, pretože cez tamojší prístav prúdi do krajiny približne 80 percent dovezeného tovaru.



V Jordánskom hlavnom meste Ammán sa v utorok taktiež konalo druhé kolo "technických" rozhovorov zástupcov jemenskej ústrednej vlády a šiitských povstalcov s cieľom "pokročiť v implementácii" dohody, uviedla OSN. Na úvodnom stretnutí sa zúčastnili aj osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths a prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Peter Maurer.



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci známi ako húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V marci 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie a bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.



Svetová zdravotnícka organizácie (WHO) odhaduje, že ozbrojený konflikt v tejto jednej z najchudobnejších krajín sveta, si vyžiadal životy približne 10.000 ľudí a uviedol Jemen na pokraj hladomoru. Ľudskoprávne organizácie varujú, že toto číslo môže byť omnoho vyššie.